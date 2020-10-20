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"المالية": استقبلنا 608 آلاف أمر دفع بقيمة 696 مليار ريال.. وهذا ما تم صرفه

للقطاعين العام والخاص وحتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي

قالت وزارة المالية اليوم إنها استقبلت أكثر من 608 آلاف أمر دفع حتى نهاية يوم 30 سبتمبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن هذه الأوامر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليار ريال.

وقالت الوزارة: إن المصروف بالنسبة للقطاع العام بلغ 546.7 مليار ريال بنسبة 98%، مقابل 11.2 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 2%.

وأضافت: المصروف بالنسبة للقطاع الخاص بلغ 13.7 مليار ريال بنسبة 99%، مقابل 20 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 1%.

وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالية": استقبلنا 608 آلاف أمر دفع بقيمة 696 مليار ريال.. وهذا ما تم صرفه
سبق

قالت وزارة المالية اليوم إنها استقبلت أكثر من 608 آلاف أمر دفع حتى نهاية يوم 30 سبتمبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن هذه الأوامر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليار ريال.

وقالت الوزارة: إن المصروف بالنسبة للقطاع العام بلغ 546.7 مليار ريال بنسبة 98%، مقابل 11.2 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 2%.

وأضافت: المصروف بالنسبة للقطاع الخاص بلغ 13.7 مليار ريال بنسبة 99%، مقابل 20 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 1%.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:49 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:45 PM

"المالية": استقبلنا 608 آلاف أمر دفع بقيمة 696 مليار ريال.. وهذا ما تم صرفه

للقطاعين العام والخاص وحتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,910

قالت وزارة المالية اليوم إنها استقبلت أكثر من 608 آلاف أمر دفع حتى نهاية يوم 30 سبتمبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن هذه الأوامر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 696 مليار ريال.

وقالت الوزارة: إن المصروف بالنسبة للقطاع العام بلغ 546.7 مليار ريال بنسبة 98%، مقابل 11.2 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 2%.

وأضافت: المصروف بالنسبة للقطاع الخاص بلغ 13.7 مليار ريال بنسبة 99%، مقابل 20 مليار ريال تحت إجراء الصرف بنسبة 1%.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,197
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,558

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