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شاهد.. أمطار صيفية نادرة على أجزاء من تمير وسدير وغرب المجمعة والبجادية

"الحصيني" توقع هطولها.. وقال: "هذا سهيل وهذه أيامه وهكذا وصفته العامة"

في حدث نادر وتزامناً مع ثاني أيام "سهيل" هطلت أمطار صيفية خفيفة على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ سالت على إثرها بعض الشعاب الصغيرة.

وتفصيلاً، شملت الأمطار أجزاء متفرقة من مركز تمير شمال الرياض، وأجزاء في مركز عودة سدير، والمزيرعة غرب محافظة المجمعة، كما هطلت أمطار متفرقة شمال غرب منطقة الرياض غرب البجادية.

وكان الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني قد توقع، اليوم الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاء من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن.

وذكر الحصيني - في وقت سابق - أن نجم سهيل هذا العام يوافق يوم الثلاثاء 1443/1/16هـ 24 أغسطس 2021 ميلادي، مستشهداً بما جاء في كتاب الله: "وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون"، موضحاً أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، وأشار إلى أن نجم سهيل يعدُ ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، وعدد أيام سهيل 53 يوماً، وتظهر فيه النجوم التالية: "الطرفه– الجبهة – الزبرة – الصرفة".

وأضاف : يقول العامة "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل"، وذلك كنايةً عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد إن شاء الله، كما تستبشر بطلوعه العرب باديتها وحاضرها.

وذكر "الحصيني" أن سهيل هو نجم أكبر من الشمس، وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجياً، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة، وتستمر فيه فرصة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية، وتمتد أحياناً إلى المناطق الوسطى والشمالية من المملكة بشكلٍ أقل.

وتابع: يشرق سهيل كل عام 24 أغسطس، وأول نجوم سهيل هو منزلة الطرفة، وأيامه 13يوماً. وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف، حيث يعتدل الجو تدريجياً مع بقاء الأجواء حارةً في النهار، وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، وتُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة، كما تتواجد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمطار صيفية نادرة على أجزاء من تمير وسدير وغرب المجمعة والبجادية
سبق

في حدث نادر وتزامناً مع ثاني أيام "سهيل" هطلت أمطار صيفية خفيفة على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ سالت على إثرها بعض الشعاب الصغيرة.

وتفصيلاً، شملت الأمطار أجزاء متفرقة من مركز تمير شمال الرياض، وأجزاء في مركز عودة سدير، والمزيرعة غرب محافظة المجمعة، كما هطلت أمطار متفرقة شمال غرب منطقة الرياض غرب البجادية.

وكان الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني قد توقع، اليوم الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاء من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن.

وذكر الحصيني - في وقت سابق - أن نجم سهيل هذا العام يوافق يوم الثلاثاء 1443/1/16هـ 24 أغسطس 2021 ميلادي، مستشهداً بما جاء في كتاب الله: "وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون"، موضحاً أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، وأشار إلى أن نجم سهيل يعدُ ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، وعدد أيام سهيل 53 يوماً، وتظهر فيه النجوم التالية: "الطرفه– الجبهة – الزبرة – الصرفة".

وأضاف : يقول العامة "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل"، وذلك كنايةً عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد إن شاء الله، كما تستبشر بطلوعه العرب باديتها وحاضرها.

وذكر "الحصيني" أن سهيل هو نجم أكبر من الشمس، وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجياً، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة، وتستمر فيه فرصة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية، وتمتد أحياناً إلى المناطق الوسطى والشمالية من المملكة بشكلٍ أقل.

وتابع: يشرق سهيل كل عام 24 أغسطس، وأول نجوم سهيل هو منزلة الطرفة، وأيامه 13يوماً. وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف، حيث يعتدل الجو تدريجياً مع بقاء الأجواء حارةً في النهار، وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، وتُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة، كما تتواجد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:13 PM

شاهد.. أمطار صيفية نادرة على أجزاء من تمير وسدير وغرب المجمعة والبجادية

"الحصيني" توقع هطولها.. وقال: "هذا سهيل وهذه أيامه وهكذا وصفته العامة"

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فلاح الجوفان - الرياض
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3,040

في حدث نادر وتزامناً مع ثاني أيام "سهيل" هطلت أمطار صيفية خفيفة على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ سالت على إثرها بعض الشعاب الصغيرة.

وتفصيلاً، شملت الأمطار أجزاء متفرقة من مركز تمير شمال الرياض، وأجزاء في مركز عودة سدير، والمزيرعة غرب محافظة المجمعة، كما هطلت أمطار متفرقة شمال غرب منطقة الرياض غرب البجادية.

وكان الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني قد توقع، اليوم الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة المكرّمة وعسير والباحة وجازان ونجران وأجزاء من منطقة الرياض والإمارات وعُمان واليمن.

وذكر الحصيني - في وقت سابق - أن نجم سهيل هذا العام يوافق يوم الثلاثاء 1443/1/16هـ 24 أغسطس 2021 ميلادي، مستشهداً بما جاء في كتاب الله: "وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون"، موضحاً أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، وأشار إلى أن نجم سهيل يعدُ ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، وعدد أيام سهيل 53 يوماً، وتظهر فيه النجوم التالية: "الطرفه– الجبهة – الزبرة – الصرفة".

وأضاف : يقول العامة "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل"، وذلك كنايةً عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد إن شاء الله، كما تستبشر بطلوعه العرب باديتها وحاضرها.

وذكر "الحصيني" أن سهيل هو نجم أكبر من الشمس، وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجياً، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة، وتستمر فيه فرصة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية، وتمتد أحياناً إلى المناطق الوسطى والشمالية من المملكة بشكلٍ أقل.

وتابع: يشرق سهيل كل عام 24 أغسطس، وأول نجوم سهيل هو منزلة الطرفة، وأيامه 13يوماً. وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف، حيث يعتدل الجو تدريجياً مع بقاء الأجواء حارةً في النهار، وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، وتُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة، كما تتواجد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري.

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