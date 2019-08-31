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لتجنب منع المغادرة.. سفارة المملكة بالهند تنبه السعوديين لـ"صلاحية الإقامة"

دعت إلى أهمية التحقق من مدتها في التأشيرة لما يترتب عليها من تأخير وغرامة

طالبت القنصلية السعودية في مومباي مواطنيها في الهند، بضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في الـتأشيرة الهندية.

وقالت القنصلية في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين ضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية؛ وذلك لتجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تأخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية".

وكانت الهند قد أعلنت العام الماضي عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.

وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدّى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتجنب منع المغادرة.. سفارة المملكة بالهند تنبه السعوديين لـ"صلاحية الإقامة"
سبق

طالبت القنصلية السعودية في مومباي مواطنيها في الهند، بضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في الـتأشيرة الهندية.

وقالت القنصلية في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين ضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية؛ وذلك لتجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تأخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية".

وكانت الهند قد أعلنت العام الماضي عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.

وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدّى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:30 AM

لتجنب منع المغادرة.. سفارة المملكة بالهند تنبه السعوديين لـ"صلاحية الإقامة"

دعت إلى أهمية التحقق من مدتها في التأشيرة لما يترتب عليها من تأخير وغرامة

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خالد علي - الرياض
0
721

طالبت القنصلية السعودية في مومباي مواطنيها في الهند، بضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في الـتأشيرة الهندية.

وقالت القنصلية في تغريدة على حسابها في "تويتر": "تهيب القنصلية بالمواطنين السعوديين ضرورة التأكد من صلاحية مدة الإقامة في التأشيرة الهندية؛ وذلك لتجنب المنع من السفر عند المغادرة، وما يترتب عليه من تأخير لحين صدور الغرامة من السلطات الهندية".

وكانت الهند قد أعلنت العام الماضي عن بدء العمل بالنظام الإلكتروني لإتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيًّا للسعوديين؛ وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج.

وتبلغ قيمة الفيزا الإلكترونية 300 ريال أو ما يعادل 85 دولارًا أمريكيًّا، ولمدة عام كامل وبشكل متعدد الزيارات؛ على ألا تتعدّى الزيارة الواحدة ثلاثة أشهر من الإقامة المتواصلة.

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