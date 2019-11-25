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"وزير العمل" يُصدر قرارًا بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان

على المنشآت التي يتجاوز عدد الأطباء المختصين الوافدين بها 3 فأكثر

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25 %، وذلك بدءا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % بدءا من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ.

وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان ثلاثة أطباء أسنان فأكثر.

وأكد أن ذلك القرار الوزاري يأتي إنفاذًا لمبادرة "توطين المهن"، إحدى مبادرات الوزارة المعلَنة في تاريخ 20/ 01/ 1440هـ، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، كما سيطبَّق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة. علمًا بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية وزارة الصحة طب الأسنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير العمل" يُصدر قرارًا بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25 %، وذلك بدءا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % بدءا من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ.

وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان ثلاثة أطباء أسنان فأكثر.

وأكد أن ذلك القرار الوزاري يأتي إنفاذًا لمبادرة "توطين المهن"، إحدى مبادرات الوزارة المعلَنة في تاريخ 20/ 01/ 1440هـ، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، كما سيطبَّق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة. علمًا بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
08:36 PM

"وزير العمل" يُصدر قرارًا بتوطين تدريجي لمهنة طب الأسنان

على المنشآت التي يتجاوز عدد الأطباء المختصين الوافدين بها 3 فأكثر

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عبدالله الراجحي - جدة
16
10,921

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتين، الأولى تستهدف توطين 25 %، وذلك بدءا من تاريخ 01/ 08/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % بدءا من تاريخ 01/ 08/ 1442هـ.

وأوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم تطبيق قرار توطين مهنة طب الأسنان على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان ثلاثة أطباء أسنان فأكثر.

وأكد أن ذلك القرار الوزاري يأتي إنفاذًا لمبادرة "توطين المهن"، إحدى مبادرات الوزارة المعلَنة في تاريخ 20/ 01/ 1440هـ، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق الموارد البشرية، وتهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في التخصصات الحيوية.

وأشار "أبا الخيل" إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ القرار، كما سيطبَّق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة. علمًا بأنه تم وضع آليات لدعم وتحفيز التدريب والتوظيف ضمن برامج صندوق الموارد البشرية.

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