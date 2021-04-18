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كورونا في العراق.. 6188 إصابة جديدة و33 وفاة و6814 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّل العراق 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977175 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14981 حالة، فيما تم تسجيل 6814 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 856532 حالة.

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كورونا في العراق.. 6188 إصابة جديدة و33 وفاة و6814 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977175 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14981 حالة، فيما تم تسجيل 6814 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 856532 حالة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
05:16 PM

كورونا في العراق.. 6188 إصابة جديدة و33 وفاة و6814 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977175 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14981 حالة، فيما تم تسجيل 6814 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 856532 حالة.

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