"تعليم صامطة" يتفاعل مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

عبر حملة إعلامية تضمنت رسائل توعوية ومنشورات تحذيرية

نفذ مكتب تعليم صامطة وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، حملة إعلامية اشتملت على بث رسائل توعوية ومنشورات تحذيرية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والأمنية وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات2021 الذي يأتي هذا العام تحت شعار (حياتك أغلى ).



واستهدفت الحملة الإعلامية المجتمع المدرسي وكل أفراد المجتمع تم من خلالها بث رسائل تثقيفية وتوعوية توضح أضرار المخدرات ومخاطرها على الفرد والمجتمع كما وجه مكتب تعليم صامطة رسائل توعوية للأسرة للمحافظة على أبنائها ووقايتهم من هذه الآفة التي تدمر الأسرة وتفكك المجتمع.



كما عمل مكتب تعليم صامطة ومن خلال جهوده المكثفة على بث أرقام التواصل مع الجهات ذات الاختصاص من أجل التواصل معها لمحاربة آفة المخدرات والتصدي لمروجيها كون التعاون في هذا الشأن واجبًا دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا للقضاء على هذه الآفة.



وشملت جهود مكتب تعليم صامطة في مجال التوعوية بأضرار المخدرات التوعية المدرسية إضافة إلى إقامة المعارض التوعوية وبث كل الرسائل التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام عبر الإعلام التربوي ويأتي ذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع كل القطاعات الحكومية والأهلية.