النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تشارك في مؤتمر LEAP: "مدرستي" حقّقت أكثر من 4.8 مليار زيارة للعام الدراسي 2021

أكثر من 10 ملايين مستخدم في كل فصل دراسي ..4.7 مليون مشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج"

تشارك وزارة التعليم في المؤتمر التقني الدولي (LEAP) عبر جناح السعودية الرقمية الذي يضم أكثر من 15 منتجاً رقمياً لـ 30 جهة حكومية؛ بهدف إبراز دور وزارة التعليم في رفع جودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وذلك خلال الفعاليات المقامة في الفترة من 1 - 3 فبراير بمركز معارض واجهة الرياض.

ويستعرض الجناح السعودي لمدة ثلاثة أيام متواصلة جهود القطاعات والمنظومات الرقمية المختلفة، من بينها وزارة التعليم ودورها في تسخير التقنية لبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وحوكمة وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى مشاركة سلطنة عُمان وإستونيا كدولتين مستضافتين.

وتقدم وزارة التعليم ضمن جناح السعودية الرقمية منصة "مدرستي"؛ كأبرز 4 نماذج عالمية في التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، وإشادة عديد من المنظمات الدولية بقدرتها على تقديمعديد من الحلول التقنية أثناء جائحة كورونا، والمساهمة في تشكيل مرحلة انتقالية في التعليم والتحوّل الرقمي في المملكة.

وأسهمت منصة "مدرستي" في تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني في المملكة؛ محققةً أكثر من 4.8 مليار زيارة للعام الدراسي وأكثر من 10 ملايين مستخدم في كل فصل دراسي خلال عام 2021م، إضاقةً لأكثر من 4.7 مليون مشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج"، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية المهارات الرقمية ومهارات البرمجة وحل المشكلات لدى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشاركة في تنمية الإنتاج والابتكار وحلول البرمجيات وتهيئة الطلبة والمعلمين والمعلمات للمنافسات المحلية والدولية.

تأتي أهمية مشاركة وزارة التعليم لاستعراض خدمات منصة "مدرستي" الرائدة التي أهّلتها للوصول إلى مراتب متقدمة، وتأكيد دورها في الحراك الرقمي الذي تشهده المملكة والمساهمة في تحقيق بناء تفاعلي اتصالي مستدام للحكومة الرقمية.

وتمّ تجهيز مقصورة (بوث Booth) وزارة التعليم في جناح السعودية الرقمية بشاشة عرض تتيح للمهتمين والزوار معرفة أبرز الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة؛ كالمقررات الدراسية، والفصول الافتراضية، وبنك الإثراءات، وبنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، وغيرها من الخدمات.

يُشار إلى أن مشاركة القطاعات الحكومية بمنتجاتها الرقمية في جناح السعودية الرقمية بمؤتمر LEAP؛ تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً ورؤيتها الطموحة، وقدرتها على تشكيل بيئة رقمية متقدمة في طليعة دول مجموعة العشرين، مما يساعدها على اغتنام الفرص الاستثنائية وجذب الشراكات العالمية وتطوير مجالات التقنية والابتكار.

وزارة التعليم مؤتمر LEAP

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تشارك في مؤتمر LEAP: "مدرستي" حقّقت أكثر من 4.8 مليار زيارة للعام الدراسي 2021
سبق

تشارك وزارة التعليم في المؤتمر التقني الدولي (LEAP) عبر جناح السعودية الرقمية الذي يضم أكثر من 15 منتجاً رقمياً لـ 30 جهة حكومية؛ بهدف إبراز دور وزارة التعليم في رفع جودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وذلك خلال الفعاليات المقامة في الفترة من 1 - 3 فبراير بمركز معارض واجهة الرياض.

ويستعرض الجناح السعودي لمدة ثلاثة أيام متواصلة جهود القطاعات والمنظومات الرقمية المختلفة، من بينها وزارة التعليم ودورها في تسخير التقنية لبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وحوكمة وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى مشاركة سلطنة عُمان وإستونيا كدولتين مستضافتين.

وتقدم وزارة التعليم ضمن جناح السعودية الرقمية منصة "مدرستي"؛ كأبرز 4 نماذج عالمية في التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، وإشادة عديد من المنظمات الدولية بقدرتها على تقديمعديد من الحلول التقنية أثناء جائحة كورونا، والمساهمة في تشكيل مرحلة انتقالية في التعليم والتحوّل الرقمي في المملكة.

وأسهمت منصة "مدرستي" في تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني في المملكة؛ محققةً أكثر من 4.8 مليار زيارة للعام الدراسي وأكثر من 10 ملايين مستخدم في كل فصل دراسي خلال عام 2021م، إضاقةً لأكثر من 4.7 مليون مشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج"، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية المهارات الرقمية ومهارات البرمجة وحل المشكلات لدى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشاركة في تنمية الإنتاج والابتكار وحلول البرمجيات وتهيئة الطلبة والمعلمين والمعلمات للمنافسات المحلية والدولية.

تأتي أهمية مشاركة وزارة التعليم لاستعراض خدمات منصة "مدرستي" الرائدة التي أهّلتها للوصول إلى مراتب متقدمة، وتأكيد دورها في الحراك الرقمي الذي تشهده المملكة والمساهمة في تحقيق بناء تفاعلي اتصالي مستدام للحكومة الرقمية.

وتمّ تجهيز مقصورة (بوث Booth) وزارة التعليم في جناح السعودية الرقمية بشاشة عرض تتيح للمهتمين والزوار معرفة أبرز الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة؛ كالمقررات الدراسية، والفصول الافتراضية، وبنك الإثراءات، وبنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، وغيرها من الخدمات.

يُشار إلى أن مشاركة القطاعات الحكومية بمنتجاتها الرقمية في جناح السعودية الرقمية بمؤتمر LEAP؛ تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً ورؤيتها الطموحة، وقدرتها على تشكيل بيئة رقمية متقدمة في طليعة دول مجموعة العشرين، مما يساعدها على اغتنام الفرص الاستثنائية وجذب الشراكات العالمية وتطوير مجالات التقنية والابتكار.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:16 AM

"التعليم" تشارك في مؤتمر LEAP: "مدرستي" حقّقت أكثر من 4.8 مليار زيارة للعام الدراسي 2021

أكثر من 10 ملايين مستخدم في كل فصل دراسي ..4.7 مليون مشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
662

تشارك وزارة التعليم في المؤتمر التقني الدولي (LEAP) عبر جناح السعودية الرقمية الذي يضم أكثر من 15 منتجاً رقمياً لـ 30 جهة حكومية؛ بهدف إبراز دور وزارة التعليم في رفع جودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، وذلك خلال الفعاليات المقامة في الفترة من 1 - 3 فبراير بمركز معارض واجهة الرياض.

ويستعرض الجناح السعودي لمدة ثلاثة أيام متواصلة جهود القطاعات والمنظومات الرقمية المختلفة، من بينها وزارة التعليم ودورها في تسخير التقنية لبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وحوكمة وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، إضافة إلى مشاركة سلطنة عُمان وإستونيا كدولتين مستضافتين.

وتقدم وزارة التعليم ضمن جناح السعودية الرقمية منصة "مدرستي"؛ كأبرز 4 نماذج عالمية في التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، وإشادة عديد من المنظمات الدولية بقدرتها على تقديمعديد من الحلول التقنية أثناء جائحة كورونا، والمساهمة في تشكيل مرحلة انتقالية في التعليم والتحوّل الرقمي في المملكة.

وأسهمت منصة "مدرستي" في تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني في المملكة؛ محققةً أكثر من 4.8 مليار زيارة للعام الدراسي وأكثر من 10 ملايين مستخدم في كل فصل دراسي خلال عام 2021م، إضاقةً لأكثر من 4.7 مليون مشاركة في مسابقة "مدرستي تبرمج"، والتي تهدف إلى تعزيز وتنمية المهارات الرقمية ومهارات البرمجة وحل المشكلات لدى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشاركة في تنمية الإنتاج والابتكار وحلول البرمجيات وتهيئة الطلبة والمعلمين والمعلمات للمنافسات المحلية والدولية.

تأتي أهمية مشاركة وزارة التعليم لاستعراض خدمات منصة "مدرستي" الرائدة التي أهّلتها للوصول إلى مراتب متقدمة، وتأكيد دورها في الحراك الرقمي الذي تشهده المملكة والمساهمة في تحقيق بناء تفاعلي اتصالي مستدام للحكومة الرقمية.

وتمّ تجهيز مقصورة (بوث Booth) وزارة التعليم في جناح السعودية الرقمية بشاشة عرض تتيح للمهتمين والزوار معرفة أبرز الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة؛ كالمقررات الدراسية، والفصول الافتراضية، وبنك الإثراءات، وبنك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، وغيرها من الخدمات.

يُشار إلى أن مشاركة القطاعات الحكومية بمنتجاتها الرقمية في جناح السعودية الرقمية بمؤتمر LEAP؛ تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً ورؤيتها الطموحة، وقدرتها على تشكيل بيئة رقمية متقدمة في طليعة دول مجموعة العشرين، مما يساعدها على اغتنام الفرص الاستثنائية وجذب الشراكات العالمية وتطوير مجالات التقنية والابتكار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة