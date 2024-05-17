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بالهوية.. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتيح النظام متابعة أداء التلاميذ وتسجيل الأبناء بالصف الأول

قال تعليم الرياض يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى توفيره خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

وللاطلاع على نتائج الطلاب عبر الرابط

http://noorresults.moe.gov.sa

نظام نور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالهوية.. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور
سبق

قال تعليم الرياض يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى توفيره خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

وللاطلاع على نتائج الطلاب عبر الرابط

http://noorresults.moe.gov.sa

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
08:08 PM

بالهوية.. هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

يتيح النظام متابعة أداء التلاميذ وتسجيل الأبناء بالصف الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
18,246

قال تعليم الرياض يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية).

ويتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى توفيره خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال.

وللاطلاع على نتائج الطلاب عبر الرابط

http://noorresults.moe.gov.sa

اعلان

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