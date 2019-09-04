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إعصار "دوريان" يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة بجزر البهاما

يُتوقَّع أن يضرب ولايات الساحل الجنوبي الشرقي الخميس والجمعة المقبلَيْن

شهدت عمليات الإغاثة، اليوم الأربعاء، نشاطًا مرتفعًا لإجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر البهاما التي ضربها الإعصار دوريان بقوة، وبات يدنو من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وخصوصًا فلوريدا.

وفي التفاصيل، سجّل الإعصار دمارًا كبيرًا في أرخبيل الكاريبي، وألحق أضرارًا جسيمة بمنازل من جراء قوة الرياح.

وتراجع "دوريان" إلى الدرجة الثانية لكن رياحه لا تزال قوية جدًا بسرعة 165 كلم في الساعة، ويتجه حاليًا بحسب خبراء الأرصاد إلى الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا.

ويتوقع أن يلامس فلوريدا مساء اليوم قبل أن يضرب من الخميس حتى صباح الجمعة الساحل الأمريكي الجنوبي الشرقي وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية.

وحذر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير من ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة، متحدثًا عن وضع قد يكون بالغ الخطورة.

وأعلنت حالة الطوارئ في عددٍ من مناطق الساحل الجنوبي الشرقي حيث يقيم ملايين الأشخاص، فيما صدرت في مناطق عدة أوامر بالإخلاء.

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إعصار "دوريان" يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة بجزر البهاما
سبق

شهدت عمليات الإغاثة، اليوم الأربعاء، نشاطًا مرتفعًا لإجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر البهاما التي ضربها الإعصار دوريان بقوة، وبات يدنو من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وخصوصًا فلوريدا.

وفي التفاصيل، سجّل الإعصار دمارًا كبيرًا في أرخبيل الكاريبي، وألحق أضرارًا جسيمة بمنازل من جراء قوة الرياح.

وتراجع "دوريان" إلى الدرجة الثانية لكن رياحه لا تزال قوية جدًا بسرعة 165 كلم في الساعة، ويتجه حاليًا بحسب خبراء الأرصاد إلى الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا.

ويتوقع أن يلامس فلوريدا مساء اليوم قبل أن يضرب من الخميس حتى صباح الجمعة الساحل الأمريكي الجنوبي الشرقي وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية.

وحذر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير من ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة، متحدثًا عن وضع قد يكون بالغ الخطورة.

وأعلنت حالة الطوارئ في عددٍ من مناطق الساحل الجنوبي الشرقي حيث يقيم ملايين الأشخاص، فيما صدرت في مناطق عدة أوامر بالإخلاء.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
11:43 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
12:25 AM

إعصار "دوريان" يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة بجزر البهاما

يُتوقَّع أن يضرب ولايات الساحل الجنوبي الشرقي الخميس والجمعة المقبلَيْن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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شهدت عمليات الإغاثة، اليوم الأربعاء، نشاطًا مرتفعًا لإجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر البهاما التي ضربها الإعصار دوريان بقوة، وبات يدنو من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وخصوصًا فلوريدا.

وفي التفاصيل، سجّل الإعصار دمارًا كبيرًا في أرخبيل الكاريبي، وألحق أضرارًا جسيمة بمنازل من جراء قوة الرياح.

وتراجع "دوريان" إلى الدرجة الثانية لكن رياحه لا تزال قوية جدًا بسرعة 165 كلم في الساعة، ويتجه حاليًا بحسب خبراء الأرصاد إلى الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا.

ويتوقع أن يلامس فلوريدا مساء اليوم قبل أن يضرب من الخميس حتى صباح الجمعة الساحل الأمريكي الجنوبي الشرقي وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية.

وحذر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير من ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة، متحدثًا عن وضع قد يكون بالغ الخطورة.

وأعلنت حالة الطوارئ في عددٍ من مناطق الساحل الجنوبي الشرقي حيث يقيم ملايين الأشخاص، فيما صدرت في مناطق عدة أوامر بالإخلاء.

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