النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة أكثر من 200 لاعب .. عسير تحتضن بطولة الاتحاد الثانية للكاراتيه

تنطلق غداً الخميس، منافسات بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الثانية، للناشئين والشباب والأولمبي والأول، لمسابقات (الكاتا والقتال). والتي ستقام في المحالة بمنطقة عسير خلال الفترة من 2-4 ديسمبر الجاري.

هذا وستشهد منافسات البطولة الثانية مشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 55 نادياً، يتنافسون على تحقيق مراكز المقدمة.

يذكر بأن بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الأولى التي أقيمت في الرياض، شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 65 نادياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمشاركة أكثر من 200 لاعب .. عسير تحتضن بطولة الاتحاد الثانية للكاراتيه
سبق

تنطلق غداً الخميس، منافسات بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الثانية، للناشئين والشباب والأولمبي والأول، لمسابقات (الكاتا والقتال). والتي ستقام في المحالة بمنطقة عسير خلال الفترة من 2-4 ديسمبر الجاري.

هذا وستشهد منافسات البطولة الثانية مشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 55 نادياً، يتنافسون على تحقيق مراكز المقدمة.

يذكر بأن بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الأولى التي أقيمت في الرياض، شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 65 نادياً.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
08:47 PM

بمشاركة أكثر من 200 لاعب .. عسير تحتضن بطولة الاتحاد الثانية للكاراتيه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
170

تنطلق غداً الخميس، منافسات بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الثانية، للناشئين والشباب والأولمبي والأول، لمسابقات (الكاتا والقتال). والتي ستقام في المحالة بمنطقة عسير خلال الفترة من 2-4 ديسمبر الجاري.

هذا وستشهد منافسات البطولة الثانية مشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 55 نادياً، يتنافسون على تحقيق مراكز المقدمة.

يذكر بأن بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الأولى التي أقيمت في الرياض، شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 65 نادياً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,062
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,468
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,285
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة