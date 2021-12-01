بمشاركة أكثر من 200 لاعب .. عسير تحتضن بطولة الاتحاد الثانية للكاراتيه

تنطلق غداً الخميس، منافسات بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الثانية، للناشئين والشباب والأولمبي والأول، لمسابقات (الكاتا والقتال). والتي ستقام في المحالة بمنطقة عسير خلال الفترة من 2-4 ديسمبر الجاري.

هذا وستشهد منافسات البطولة الثانية مشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 55 نادياً، يتنافسون على تحقيق مراكز المقدمة.

يذكر بأن بطولة الاتحاد المفتوحة للكاراتيه الأولى التي أقيمت في الرياض، شهدت مشاركة أكثر من 400 لاعب يمثلون 65 نادياً.