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بالتوافق مع أسبوع البيئة.. "أسمنت حائل" تنفذ فعالية يوم النظافة

دشّنه أمير المنطقة أمس تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"

نفّذت شركة أسمنت حائل، في محطة التعبئة بحائل، اليوم الاثنين، فعالية "يوم النظافة" التي تهدف إلى تنظيف المنطقة المجاورة للمحطة.

ويأتي هذا النشاط بالتوافق مع أسبوع البيئة الذي دشنه أمير المنطقة يوم أمس تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" بتنفيذ من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، برعاية رسمية من أسمنت حائل.

وشارك في هذه الفعالية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد، بالإضافة إلى مشاركة منسوبي أسمنت حائل.

وبيّن "الأحمد" أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة الأساسية التي تتبنى فيه أسمنت حائل ثقافة حماية البيئة ومسؤوليتها تجاهها.

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بالتوافق مع أسبوع البيئة.. "أسمنت حائل" تنفذ فعالية يوم النظافة
سبق

نفّذت شركة أسمنت حائل، في محطة التعبئة بحائل، اليوم الاثنين، فعالية "يوم النظافة" التي تهدف إلى تنظيف المنطقة المجاورة للمحطة.

ويأتي هذا النشاط بالتوافق مع أسبوع البيئة الذي دشنه أمير المنطقة يوم أمس تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" بتنفيذ من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، برعاية رسمية من أسمنت حائل.

وشارك في هذه الفعالية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد، بالإضافة إلى مشاركة منسوبي أسمنت حائل.

وبيّن "الأحمد" أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة الأساسية التي تتبنى فيه أسمنت حائل ثقافة حماية البيئة ومسؤوليتها تجاهها.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
05:18 PM

بالتوافق مع أسبوع البيئة.. "أسمنت حائل" تنفذ فعالية يوم النظافة

دشّنه أمير المنطقة أمس تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"

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منصور الشلاقي - حائل
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نفّذت شركة أسمنت حائل، في محطة التعبئة بحائل، اليوم الاثنين، فعالية "يوم النظافة" التي تهدف إلى تنظيف المنطقة المجاورة للمحطة.

ويأتي هذا النشاط بالتوافق مع أسبوع البيئة الذي دشنه أمير المنطقة يوم أمس تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا" بتنفيذ من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، برعاية رسمية من أسمنت حائل.

وشارك في هذه الفعالية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد، بالإضافة إلى مشاركة منسوبي أسمنت حائل.

وبيّن "الأحمد" أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة الأساسية التي تتبنى فيه أسمنت حائل ثقافة حماية البيئة ومسؤوليتها تجاهها.

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