السيناتور كوتن يحذِّر: سياسة إدارة بايدن شجَّعت وكلاء إيران على مهاجمة السعودية

قال إن صواريخ طهران بدأت تمطر المملكة بعد رفع تصنيف الإرهاب عن "الحوثي"

انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه إيران والحوثيين قائلاً إنها شجعت وكلاء إيران على مهاجمة السعودية.

وتفصيلاً، قال "كوتن" في تغريدة له على حسابه تويتر: "صواريخ إيران تمطر السعودية. سياسة الرئيس بايدن؟ رفعَ تصنيف الإرهاب عن وكيلهم في اليمن، وخفّض مبيعات الأسلحة للسعوديين!".

وتابع: "كما تقوم الإدارة بالتغطية على دور إيران في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق. وبدلاً من ربط الهجمات الأخيرة بمصدرهم، وهو النظام الإيراني، يوجه مسؤولو بايدن اللوم إلى 65٪ من العراقيين الشيعة".

وختم قائلاً: "تعمل إدارة الرئيس بايدن على تشجيع الميليشيات المدعومة من إيران".

وأكد البيت الأبيض الاثنين لـ"العربية" ردًّا على سؤال حول هجمات الحوثيين أنه سيدعم "السعودية في الدفاع عن أراضيها". وقال البيت الأبيض إن "هجمات الحوثيين خطيرة وغير مقبولة، وتعرِّض المدنيين للخطر".

وأضاف: "نتعاون مع السعودية بشأن الهجمات المستمرة من جانب الحوثيين".

وذكر البيت الأبيض أن السعودية تواجه "تهديدات أمنية جدية من الحوثيين" في اليمن، وكذلك من جانب دول أخرى في المنطقة.