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"تعليم عسير" يحصد جائزة الخط العربي على مستوى دول الخليج

"الجوني" هنأ الطالب الفائز وثمن جهود أسرته ومدرسته

حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب يزيد سعيد آل دايل، من ثانوية أبي تمام، على جائزة مكتب التربية للخط العربي على مستوى دول الخليج، والتي أشرفت عليها إدارة النشاط الطلابي الثقافي.

وتفصيلًا: هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الطالب الفائز، لقاء تحقيقه هذا الإنجاز، وثمن جهود أسرته ومدرسته لاسيما وأن الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز الإبداع والتميز وبث روح المنافسة ودعم وتنمية القدرات والمواهب لدى طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.

تعليم عسير عسير وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم عسير" يحصد جائزة الخط العربي على مستوى دول الخليج
سبق

حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب يزيد سعيد آل دايل، من ثانوية أبي تمام، على جائزة مكتب التربية للخط العربي على مستوى دول الخليج، والتي أشرفت عليها إدارة النشاط الطلابي الثقافي.

وتفصيلًا: هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الطالب الفائز، لقاء تحقيقه هذا الإنجاز، وثمن جهود أسرته ومدرسته لاسيما وأن الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز الإبداع والتميز وبث روح المنافسة ودعم وتنمية القدرات والمواهب لدى طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
08:25 PM

"تعليم عسير" يحصد جائزة الخط العربي على مستوى دول الخليج

"الجوني" هنأ الطالب الفائز وثمن جهود أسرته ومدرسته

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بندر آل عوض - عسير
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حصلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الطالب يزيد سعيد آل دايل، من ثانوية أبي تمام، على جائزة مكتب التربية للخط العربي على مستوى دول الخليج، والتي أشرفت عليها إدارة النشاط الطلابي الثقافي.

وتفصيلًا: هنأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الطالب الفائز، لقاء تحقيقه هذا الإنجاز، وثمن جهود أسرته ومدرسته لاسيما وأن الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات ومنسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

وتسعى الجائزة إلى تعزيز الإبداع والتميز وبث روح المنافسة ودعم وتنمية القدرات والمواهب لدى طلاب وطالبات دول مجلس التعاون الخليجي.

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