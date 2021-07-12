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أمانة جدة: مشروع تطوير الواجهة البحرية يكلف 229 مليون ريال

بطول 2,8 كيلو متر وضمن مشروعات رؤية 2030 ومبادرة أنسنة المدن

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال بطول 2,8 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير ما يزيد على 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

ووقّع العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية، حيث تصل مدة تنفيذ المشروع لـ ٣٠ شهرًا، حيث سيُعاد تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية.

أمانة جدة

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أمانة جدة: مشروع تطوير الواجهة البحرية يكلف 229 مليون ريال
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال بطول 2,8 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير ما يزيد على 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

ووقّع العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية، حيث تصل مدة تنفيذ المشروع لـ ٣٠ شهرًا، حيث سيُعاد تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:23 PM

أمانة جدة: مشروع تطوير الواجهة البحرية يكلف 229 مليون ريال

بطول 2,8 كيلو متر وضمن مشروعات رؤية 2030 ومبادرة أنسنة المدن

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
4,555

أعلنت أمانة محافظة جدة عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229 مليون ريال بطول 2,8 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير ما يزيد على 180 ألف متر مربع بمنطقة المشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات رؤية المملكة 2030 وضمن مبادرة أنسنة المدن بهدف الإسهام في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

ووقّع العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية لتطوير الواجهة البحرية، حيث تصل مدة تنفيذ المشروع لـ ٣٠ شهرًا، حيث سيُعاد تنفيذ الطريق وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير ومجسمات وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية وشاطئ رملي للسباحة ومناطق استثمارية.

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