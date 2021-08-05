النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس هيئة الفروسية: نادي السباقات مُسخّر لخدمة الوسط الفروسي وداعميه

ثمن للأمير فيصل بن خالد دعمه الكبير لسباقات الخيل

أشاد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالسباقات التي شهدها ميدان الملك خالد بالحوية اليوم، مثمناً للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز دعمه الكبير لسباقات الخيل عبر إقامة حفل كامل مخصص للأمهار العسايف، ووضعه جوائز خاصة لكامل الحفل، وخروجه بالمظهر اللائق والمطلوب، وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في صناعة أبطال لهذه الفئة.
وبارك للمنتجين والمدربين والخيالة المتوجين بجوائز هذا الحفل على ميدان الملك خالد بالحوية من خلال الأشواط الثمانية التي كانت بين جميع الجياد المشاركة في الحفل بمختلف أشواطها بين الأمهار وروح التحدي التي عاشها الملاك والمدربون والخيالة وصولاً للجمهور.
وأكد "الفيصل" أن إمكانيات نادي سباقات الخيل مُسخّرة لخدمة الوسط الفروسي وداعميه والراغبين بإقامة مثل هذا الحفل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رئيس هيئة الفروسية: نادي السباقات مُسخّر لخدمة الوسط الفروسي وداعميه
سبق

أشاد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالسباقات التي شهدها ميدان الملك خالد بالحوية اليوم، مثمناً للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز دعمه الكبير لسباقات الخيل عبر إقامة حفل كامل مخصص للأمهار العسايف، ووضعه جوائز خاصة لكامل الحفل، وخروجه بالمظهر اللائق والمطلوب، وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في صناعة أبطال لهذه الفئة.
وبارك للمنتجين والمدربين والخيالة المتوجين بجوائز هذا الحفل على ميدان الملك خالد بالحوية من خلال الأشواط الثمانية التي كانت بين جميع الجياد المشاركة في الحفل بمختلف أشواطها بين الأمهار وروح التحدي التي عاشها الملاك والمدربون والخيالة وصولاً للجمهور.
وأكد "الفيصل" أن إمكانيات نادي سباقات الخيل مُسخّرة لخدمة الوسط الفروسي وداعميه والراغبين بإقامة مثل هذا الحفل.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
08:34 PM

رئيس هيئة الفروسية: نادي السباقات مُسخّر لخدمة الوسط الفروسي وداعميه

ثمن للأمير فيصل بن خالد دعمه الكبير لسباقات الخيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
565

أشاد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالسباقات التي شهدها ميدان الملك خالد بالحوية اليوم، مثمناً للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز دعمه الكبير لسباقات الخيل عبر إقامة حفل كامل مخصص للأمهار العسايف، ووضعه جوائز خاصة لكامل الحفل، وخروجه بالمظهر اللائق والمطلوب، وتحقيق الهدف المنشود المتمثل في صناعة أبطال لهذه الفئة.
وبارك للمنتجين والمدربين والخيالة المتوجين بجوائز هذا الحفل على ميدان الملك خالد بالحوية من خلال الأشواط الثمانية التي كانت بين جميع الجياد المشاركة في الحفل بمختلف أشواطها بين الأمهار وروح التحدي التي عاشها الملاك والمدربون والخيالة وصولاً للجمهور.
وأكد "الفيصل" أن إمكانيات نادي سباقات الخيل مُسخّرة لخدمة الوسط الفروسي وداعميه والراغبين بإقامة مثل هذا الحفل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة