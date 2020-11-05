"كورونا" يواصل ضرباته للمغرب.. ويصيب 5641 شخصاً في يوم واحد

تسجيل 77 حالة وفاة جديدة

سجّل المغرب 5641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 240 ألفاً و951 مصاباً.

وبينت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الخميس)، أنها سجلت أيضاً 77 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4059.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفعت إلى 197 ألفاً و215.