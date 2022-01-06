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قرعة كأس آسيا للصالات.. الأخضر السعودي يواجه لبنان وفلسطين وعمان

الكويت تحتضن نهائيات البطولة في أبريل المقبل

أجريت، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، المؤهلة إلى نهائيات آسيا التي ستقام في دولة الكويت.

وأسفرت مجريات ومراسم القرعة عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات لبنان وفلسطين وعُمان، يتأهل منتخبان (الأول والثاني) مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة B، لتحديد المنتخبات الـ5 المتأهلة عن غرب آسيا.

من جهته، تحدث مدير المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات عبدالرحمن الرماح عن القرعة التي أجريت مراسمها اليوم في كوالالمبور قائلاً بأن المجموعة التي وقع فيها الأخضر ليست بالسهولة، وأن جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات قوية، ولكن الأخضر السعودي قادر على تجاوز هذه المرحلة والتأهل لنهائيات كاس آسيا المقبلة بإذن الله.

وعن حظوظ الأخضر في التأهل قال: "جميع المنتخبات تمتلك حظوظا متساوية وتطمح للتأهل، لكننا بإذن الله عاقدون العزم على التأهل وتشريف الكرة السعودية في المحفل الآسيوي من خلال الاستعداد الجيد لهذه التصفيات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قرعة كأس آسيا للصالات.. الأخضر السعودي يواجه لبنان وفلسطين وعمان
سبق

أجريت، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، المؤهلة إلى نهائيات آسيا التي ستقام في دولة الكويت.

وأسفرت مجريات ومراسم القرعة عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات لبنان وفلسطين وعُمان، يتأهل منتخبان (الأول والثاني) مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة B، لتحديد المنتخبات الـ5 المتأهلة عن غرب آسيا.

من جهته، تحدث مدير المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات عبدالرحمن الرماح عن القرعة التي أجريت مراسمها اليوم في كوالالمبور قائلاً بأن المجموعة التي وقع فيها الأخضر ليست بالسهولة، وأن جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات قوية، ولكن الأخضر السعودي قادر على تجاوز هذه المرحلة والتأهل لنهائيات كاس آسيا المقبلة بإذن الله.

وعن حظوظ الأخضر في التأهل قال: "جميع المنتخبات تمتلك حظوظا متساوية وتطمح للتأهل، لكننا بإذن الله عاقدون العزم على التأهل وتشريف الكرة السعودية في المحفل الآسيوي من خلال الاستعداد الجيد لهذه التصفيات".

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:40 PM

قرعة كأس آسيا للصالات.. الأخضر السعودي يواجه لبنان وفلسطين وعمان

الكويت تحتضن نهائيات البطولة في أبريل المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجريت، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل، المؤهلة إلى نهائيات آسيا التي ستقام في دولة الكويت.

وأسفرت مجريات ومراسم القرعة عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات لبنان وفلسطين وعُمان، يتأهل منتخبان (الأول والثاني) مباشرة إلى النهائيات، فيما يلعب الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة B، لتحديد المنتخبات الـ5 المتأهلة عن غرب آسيا.

من جهته، تحدث مدير المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات عبدالرحمن الرماح عن القرعة التي أجريت مراسمها اليوم في كوالالمبور قائلاً بأن المجموعة التي وقع فيها الأخضر ليست بالسهولة، وأن جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات قوية، ولكن الأخضر السعودي قادر على تجاوز هذه المرحلة والتأهل لنهائيات كاس آسيا المقبلة بإذن الله.

وعن حظوظ الأخضر في التأهل قال: "جميع المنتخبات تمتلك حظوظا متساوية وتطمح للتأهل، لكننا بإذن الله عاقدون العزم على التأهل وتشريف الكرة السعودية في المحفل الآسيوي من خلال الاستعداد الجيد لهذه التصفيات".

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