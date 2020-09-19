النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. معرض بالرياض يضم 50 صورة نادرة وآخر بالصين عن أبرز إنجازات المملكة

تنظمهما مكتبة "المؤسس" احتفاءً باليوم الوطني

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، معرضًا وطنيًا تاريخيًا، السبت المقبل، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، على مدى ثلاثة أيام، في الرياض بارك، والمراكز العربية، الحمراء مول، والسلام مول.

ويضم المعرض الوطني التاريخي، أكثر من 50 صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، وتوثق لمراحل من التاريخ السعودي، منها مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏آل سعود -حفظه الله-.

‏كما يحتوي على عدد من الصور التي التقطت لعدد من مناطق المملكة على يد الباحثين والرحالة والبلدانيين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وتبرز أشهر معالمها التراثية والآثارية، وملامح التطور التاريخي لها، وأبرز الأماكن في المملكة، خصوصًا عن المدينتين المباركتين: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مقصد المسلمين ومهوى أفئدتهم في مشارق الأرض ومغاربها.

‏المعرض يضم صورًا خاصة عن الأسلحة المستخدمة خلال الوقائع التي حدثت عند تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية وبعض الأسلحة المستخدمة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله ‏- بالتعاون مع متحف السلاح.

من جانب آخر، تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة، معرض صور عن المملكة في العاصمة الصينية بكين، ‏يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها‏، وتطورها التاريخي، ويبرز أهم الإنجازات التنموية فيها على مدار العقود الماضية، ويقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع جامعة بكين.

وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدرًا ومرجعًا حافلاً بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وهويتها الثقافية، ومختلف إنجازاتها على مر العصور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. معرض بالرياض يضم 50 صورة نادرة وآخر بالصين عن أبرز إنجازات المملكة
سبق

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، معرضًا وطنيًا تاريخيًا، السبت المقبل، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، على مدى ثلاثة أيام، في الرياض بارك، والمراكز العربية، الحمراء مول، والسلام مول.

ويضم المعرض الوطني التاريخي، أكثر من 50 صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، وتوثق لمراحل من التاريخ السعودي، منها مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏آل سعود -حفظه الله-.

‏كما يحتوي على عدد من الصور التي التقطت لعدد من مناطق المملكة على يد الباحثين والرحالة والبلدانيين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وتبرز أشهر معالمها التراثية والآثارية، وملامح التطور التاريخي لها، وأبرز الأماكن في المملكة، خصوصًا عن المدينتين المباركتين: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مقصد المسلمين ومهوى أفئدتهم في مشارق الأرض ومغاربها.

‏المعرض يضم صورًا خاصة عن الأسلحة المستخدمة خلال الوقائع التي حدثت عند تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية وبعض الأسلحة المستخدمة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله ‏- بالتعاون مع متحف السلاح.

من جانب آخر، تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة، معرض صور عن المملكة في العاصمة الصينية بكين، ‏يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها‏، وتطورها التاريخي، ويبرز أهم الإنجازات التنموية فيها على مدار العقود الماضية، ويقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع جامعة بكين.

وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدرًا ومرجعًا حافلاً بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وهويتها الثقافية، ومختلف إنجازاتها على مر العصور.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
07:21 PM

شاهد.. معرض بالرياض يضم 50 صورة نادرة وآخر بالصين عن أبرز إنجازات المملكة

تنظمهما مكتبة "المؤسس" احتفاءً باليوم الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
802

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، معرضًا وطنيًا تاريخيًا، السبت المقبل، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين، على مدى ثلاثة أيام، في الرياض بارك، والمراكز العربية، الحمراء مول، والسلام مول.

ويضم المعرض الوطني التاريخي، أكثر من 50 صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، وتوثق لمراحل من التاريخ السعودي، منها مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏آل سعود -حفظه الله-.

‏كما يحتوي على عدد من الصور التي التقطت لعدد من مناطق المملكة على يد الباحثين والرحالة والبلدانيين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وتبرز أشهر معالمها التراثية والآثارية، وملامح التطور التاريخي لها، وأبرز الأماكن في المملكة، خصوصًا عن المدينتين المباركتين: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مقصد المسلمين ومهوى أفئدتهم في مشارق الأرض ومغاربها.

‏المعرض يضم صورًا خاصة عن الأسلحة المستخدمة خلال الوقائع التي حدثت عند تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية وبعض الأسلحة المستخدمة في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله ‏- بالتعاون مع متحف السلاح.

من جانب آخر، تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة، معرض صور عن المملكة في العاصمة الصينية بكين، ‏يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها‏، وتطورها التاريخي، ويبرز أهم الإنجازات التنموية فيها على مدار العقود الماضية، ويقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع جامعة بكين.

وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدرًا ومرجعًا حافلاً بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وهويتها الثقافية، ومختلف إنجازاتها على مر العصور.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,780
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,974
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,939
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,508

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة