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زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته

على فوزهما في الانتخابات الرئاسية

هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الجمهوري، اليوم الثلاثاء الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.

مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل

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زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته
سبق

هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الجمهوري، اليوم الثلاثاء الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
06:44 PM

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته

على فوزهما في الانتخابات الرئاسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الجمهوري، اليوم الثلاثاء الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.

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