هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الجمهوري، اليوم الثلاثاء الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.
خبر عاجل
(3093) حالة نشطة منها (476) حرجة و(10) وفيات جديدة
"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته
على فوزهما في الانتخابات الرئاسية
هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الجمهوري، اليوم الثلاثاء الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل
اعلان
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبتهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-15
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
06:44 PM
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "الجمهوري" يهنئ بايدن ونائبته
على فوزهما في الانتخابات الرئاسية
هنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، الجمهوري، اليوم الثلاثاء الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
7,608
2.5 مليار ..
30 يناير
10,570
91 مليار ..
29 يناير
25,572
70 مليار ..
26 أكتوبر
28,055