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"أمير نجران" يشدد على تطبيق البروتوكولات الوقائية بمصليات العيد والمتنزهات ونقاط الذبح

وجه بمواصلة العمل خلال الإجازة لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين

وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم والإدارات بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، ومديري الجهات الحكومية؛ بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وخدمتهم، واستقبال طلباتهم عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة "أبشر".

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومتابعة تطبيقها في الجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، ومقار العمل ومواقع التنزه والتسوق، ونقاط ذبح الأضاحي، بما يحافظ على صحة المجتمع وسلامته.

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"أمير نجران" يشدد على تطبيق البروتوكولات الوقائية بمصليات العيد والمتنزهات ونقاط الذبح
سبق

وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم والإدارات بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، ومديري الجهات الحكومية؛ بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وخدمتهم، واستقبال طلباتهم عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة "أبشر".

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومتابعة تطبيقها في الجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، ومقار العمل ومواقع التنزه والتسوق، ونقاط ذبح الأضاحي، بما يحافظ على صحة المجتمع وسلامته.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
01:37 PM

"أمير نجران" يشدد على تطبيق البروتوكولات الوقائية بمصليات العيد والمتنزهات ونقاط الذبح

وجه بمواصلة العمل خلال الإجازة لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وكلاء الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم والإدارات بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، ومديري الجهات الحكومية؛ بمواصلة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وخدمتهم، واستقبال طلباتهم عبر خدمة الاستدعاء الإلكتروني في منصة "أبشر".

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومتابعة تطبيقها في الجوامع التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، ومقار العمل ومواقع التنزه والتسوق، ونقاط ذبح الأضاحي، بما يحافظ على صحة المجتمع وسلامته.

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