انخفاض 7 درجات.. الحصيني: أول موجة برد تبدأ غدًا

قال: أكثر المناطق تأثرًا الشمالية وتبوك وحائل والجوف

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن أول موجة برد خفيفة تبدأ يوم الجمعة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 7 درجات.

وقال الحصيني عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "متوقع أول موجة برد خفيفة لهذا العام ١٤٤١هـ/ ٢٠١٩م من الجمعة 26/ 2/ ١٤٤١هـ".

وأضاف: متوقع انخفاض في الحرارة من ٣ إلى ٧ درجات مئوية، وأكثر المناطق تأثرًا: (الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف)، متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ١٥ درجة، وباقي المناطق متوقع أن تكسر الحرارة الصغرى ٢٠ درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وكذلك منطقتيْ تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يستمر توقّع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة.