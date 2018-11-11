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مدير تعليم الأفلاج يثمّن للإشراف التربوي برامجه وإنجازاته

في خطاب شكر لمديرة القسم "بنات"

ثمّن مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، لمنسوبي ومنسوبات قسم الإشراف التربوي (بنين - بنات) ما قاموا به من جهود، وتنفيذهم برامج تعليمية متنوعة تهدف لرفع المستوى التحصيلي لدى الطالب.

جاء ذلك خلال تلقي مديرة قسم الإشراف التربوي "بنات"، هيا العمار، خطاب شكر من مدير التعليم، ثمّن خلاله "آل مغيرة" جهود منسوبات الإشراف وإنجازات القسم.

وفي سياق متصل، تلقى مدير الإشراف التربوي "بنين"، تركي الشنار، خطابًا، ثمّن خلاله مدير تعليم الأفلاج، لمنسوبي القسم حماستهم إبان اللقاء الإشرافي الثاني معهم عن طبيعة عملهم وتطلعاتهم المستقبلية وطموحهم العالي حول أدوارهم الاستراتيجية في رفع مستوى تحصيل الطالب، وتدشين عدد من البرامج التعليمية التي ستكون لها آثار إيجابية على أداء الطلاب التعليمي والتربوي.

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مدير تعليم الأفلاج يثمّن للإشراف التربوي برامجه وإنجازاته
سبق

ثمّن مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، لمنسوبي ومنسوبات قسم الإشراف التربوي (بنين - بنات) ما قاموا به من جهود، وتنفيذهم برامج تعليمية متنوعة تهدف لرفع المستوى التحصيلي لدى الطالب.

جاء ذلك خلال تلقي مديرة قسم الإشراف التربوي "بنات"، هيا العمار، خطاب شكر من مدير التعليم، ثمّن خلاله "آل مغيرة" جهود منسوبات الإشراف وإنجازات القسم.

وفي سياق متصل، تلقى مدير الإشراف التربوي "بنين"، تركي الشنار، خطابًا، ثمّن خلاله مدير تعليم الأفلاج، لمنسوبي القسم حماستهم إبان اللقاء الإشرافي الثاني معهم عن طبيعة عملهم وتطلعاتهم المستقبلية وطموحهم العالي حول أدوارهم الاستراتيجية في رفع مستوى تحصيل الطالب، وتدشين عدد من البرامج التعليمية التي ستكون لها آثار إيجابية على أداء الطلاب التعليمي والتربوي.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
04:33 PM

مدير تعليم الأفلاج يثمّن للإشراف التربوي برامجه وإنجازاته

في خطاب شكر لمديرة القسم "بنات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ثمّن مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، لمنسوبي ومنسوبات قسم الإشراف التربوي (بنين - بنات) ما قاموا به من جهود، وتنفيذهم برامج تعليمية متنوعة تهدف لرفع المستوى التحصيلي لدى الطالب.

جاء ذلك خلال تلقي مديرة قسم الإشراف التربوي "بنات"، هيا العمار، خطاب شكر من مدير التعليم، ثمّن خلاله "آل مغيرة" جهود منسوبات الإشراف وإنجازات القسم.

وفي سياق متصل، تلقى مدير الإشراف التربوي "بنين"، تركي الشنار، خطابًا، ثمّن خلاله مدير تعليم الأفلاج، لمنسوبي القسم حماستهم إبان اللقاء الإشرافي الثاني معهم عن طبيعة عملهم وتطلعاتهم المستقبلية وطموحهم العالي حول أدوارهم الاستراتيجية في رفع مستوى تحصيل الطالب، وتدشين عدد من البرامج التعليمية التي ستكون لها آثار إيجابية على أداء الطلاب التعليمي والتربوي.

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