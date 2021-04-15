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مصر تدين الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المملكة

شددت على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة على أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، تأكيد رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمييّن، وذلك على الرغم من جهود المملكة الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة.

كما شددت مصر على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

مصر ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تدين الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المملكة
سبق

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة على أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، تأكيد رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمييّن، وذلك على الرغم من جهود المملكة الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة.

كما شددت مصر على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
12:01 PM

مصر تدين الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على المملكة

شددت على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية المُمنهجة على أراضي المملكة العربية السعودية التي كان آخرها إطلاق عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار لاستهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعاً بنجاح.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، تأكيد رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تُمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمييّن، وذلك على الرغم من جهود المملكة الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة.

كما شددت مصر على موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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