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نجم ريال مدريد يهدّد .. إذا جاء "نيمار" سأرحل فوراً

"البرازيلي" يرغب في متابعة حلمه بالكرة الذهبية من مدريد

يبدو أنه مع اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا؛ من باريس سان جيرمان الفرنسي، باتت مشكلات عدة تستبق هذه الخطوة بعد إعلان أحد نجوم الفريق الرحيل عن الملكي حال توقيعه.

وقالت "فوكس سبورتس"، إن ماركو أسينسيو؛ هدّد بالرحيل عن سانتياغو بيرنابيو إذا وقّع نيمار، حيث يعتقد النجم الإسباني أن فرصته في النادي ستكون محدودة للغاية إذا ضمّ الفريق إيدن هازارد (تشلسي)، ولوكا يوفيتش (إينتراخت فرانكفورت)، ونيمار، وبالتالي فإنه لا يمانع في الرحيل عن الفريق.

كما أن بعض اللاعبين الكبار في ريال مدريد بما في ذلك سيرخيو راموس؛ لا يؤيدون هذا الانتقال، فيما لا يعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجباً كثيرا بنيمار.

ويعتقد زيزو؛ أن مهاجم برشلونة السابق يمكن أن يكون عاملاً مهدداً في غرفة تبديل الملابس، إضافة إلى حياته الليلية والحياة الاجتماعية المبالغ فيها، وهي ليست من الخصائص التي تعجب زيدان.

من جانبه، يتطلع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز؛ إلى إبرام صفقة ضم نيمار أو كيليان مبابي؛ فيما اقترب الريال من ضم الفرنسي أدريان رابيو؛ في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان.

وفي المقابل، لا يشعر النادي الباريسي بالرضا عن النجم البرازيلي خارج الملعب، وسوف يتطلع إلى بيعه قبل أن تصل العلاقة إلى نقطة لا يمكن تعويضها، وسيطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيع نيمار.

أما النجم البرازيلي فيرغب في متابعة حلمه بالفوز بالكرة الذهبية في مدريد، وذلك كون للنادي تأثير كبير في الفائزين بالجائزة المرموقة، كما تظهر النتائج الأخيرة في السنوات القليلة الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نجم ريال مدريد يهدّد .. إذا جاء "نيمار" سأرحل فوراً
سبق

يبدو أنه مع اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا؛ من باريس سان جيرمان الفرنسي، باتت مشكلات عدة تستبق هذه الخطوة بعد إعلان أحد نجوم الفريق الرحيل عن الملكي حال توقيعه.

وقالت "فوكس سبورتس"، إن ماركو أسينسيو؛ هدّد بالرحيل عن سانتياغو بيرنابيو إذا وقّع نيمار، حيث يعتقد النجم الإسباني أن فرصته في النادي ستكون محدودة للغاية إذا ضمّ الفريق إيدن هازارد (تشلسي)، ولوكا يوفيتش (إينتراخت فرانكفورت)، ونيمار، وبالتالي فإنه لا يمانع في الرحيل عن الفريق.

كما أن بعض اللاعبين الكبار في ريال مدريد بما في ذلك سيرخيو راموس؛ لا يؤيدون هذا الانتقال، فيما لا يعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجباً كثيرا بنيمار.

ويعتقد زيزو؛ أن مهاجم برشلونة السابق يمكن أن يكون عاملاً مهدداً في غرفة تبديل الملابس، إضافة إلى حياته الليلية والحياة الاجتماعية المبالغ فيها، وهي ليست من الخصائص التي تعجب زيدان.

من جانبه، يتطلع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز؛ إلى إبرام صفقة ضم نيمار أو كيليان مبابي؛ فيما اقترب الريال من ضم الفرنسي أدريان رابيو؛ في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان.

وفي المقابل، لا يشعر النادي الباريسي بالرضا عن النجم البرازيلي خارج الملعب، وسوف يتطلع إلى بيعه قبل أن تصل العلاقة إلى نقطة لا يمكن تعويضها، وسيطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيع نيمار.

أما النجم البرازيلي فيرغب في متابعة حلمه بالفوز بالكرة الذهبية في مدريد، وذلك كون للنادي تأثير كبير في الفائزين بالجائزة المرموقة، كما تظهر النتائج الأخيرة في السنوات القليلة الماضية.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:46 AM

نجم ريال مدريد يهدّد .. إذا جاء "نيمار" سأرحل فوراً

"البرازيلي" يرغب في متابعة حلمه بالكرة الذهبية من مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدو أنه مع اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني من ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا؛ من باريس سان جيرمان الفرنسي، باتت مشكلات عدة تستبق هذه الخطوة بعد إعلان أحد نجوم الفريق الرحيل عن الملكي حال توقيعه.

وقالت "فوكس سبورتس"، إن ماركو أسينسيو؛ هدّد بالرحيل عن سانتياغو بيرنابيو إذا وقّع نيمار، حيث يعتقد النجم الإسباني أن فرصته في النادي ستكون محدودة للغاية إذا ضمّ الفريق إيدن هازارد (تشلسي)، ولوكا يوفيتش (إينتراخت فرانكفورت)، ونيمار، وبالتالي فإنه لا يمانع في الرحيل عن الفريق.

كما أن بعض اللاعبين الكبار في ريال مدريد بما في ذلك سيرخيو راموس؛ لا يؤيدون هذا الانتقال، فيما لا يعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجباً كثيرا بنيمار.

ويعتقد زيزو؛ أن مهاجم برشلونة السابق يمكن أن يكون عاملاً مهدداً في غرفة تبديل الملابس، إضافة إلى حياته الليلية والحياة الاجتماعية المبالغ فيها، وهي ليست من الخصائص التي تعجب زيدان.

من جانبه، يتطلع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز؛ إلى إبرام صفقة ضم نيمار أو كيليان مبابي؛ فيما اقترب الريال من ضم الفرنسي أدريان رابيو؛ في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان.

وفي المقابل، لا يشعر النادي الباريسي بالرضا عن النجم البرازيلي خارج الملعب، وسوف يتطلع إلى بيعه قبل أن تصل العلاقة إلى نقطة لا يمكن تعويضها، وسيطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيع نيمار.

أما النجم البرازيلي فيرغب في متابعة حلمه بالفوز بالكرة الذهبية في مدريد، وذلك كون للنادي تأثير كبير في الفائزين بالجائزة المرموقة، كما تظهر النتائج الأخيرة في السنوات القليلة الماضية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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