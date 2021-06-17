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مصادر تكشف حقيقة القبض على الفنان في واجهة الرياض.. مشهد للبحث عن المطلوبين للجمهور وصقل مواهبهم

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل المقطع المتداول مؤخراً الذي قام خلاله مجموعة من الأشخاص بضبط أحد الفنانين الهواة بعد إبداعه في تقديم وصلة فنية للراب في مجمع واجهة الرياض في العاصمة الرياض.

ووفقاً للمعلومات: كان المركز الوطني للفعاليات هو الجهة المسؤولة عن المشهد، وذلك ضمن حملته للبحث واستقطاب الكفاءات الوطنية الموهوبة.

يشار إلى أن هذه المشاهد التشويقية تأتي ضمن حملات المركز في البحث عن المواهب التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور؛ حيث يقوم المركز بالبحث والوصول للمواهب لإعادة اكتشاف مواهبهم وصقلها، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.

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مصادر تكشف حقيقة القبض على الفنان في واجهة الرياض.. مشهد للبحث عن المطلوبين للجمهور وصقل مواهبهم
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل المقطع المتداول مؤخراً الذي قام خلاله مجموعة من الأشخاص بضبط أحد الفنانين الهواة بعد إبداعه في تقديم وصلة فنية للراب في مجمع واجهة الرياض في العاصمة الرياض.

ووفقاً للمعلومات: كان المركز الوطني للفعاليات هو الجهة المسؤولة عن المشهد، وذلك ضمن حملته للبحث واستقطاب الكفاءات الوطنية الموهوبة.

يشار إلى أن هذه المشاهد التشويقية تأتي ضمن حملات المركز في البحث عن المواهب التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور؛ حيث يقوم المركز بالبحث والوصول للمواهب لإعادة اكتشاف مواهبهم وصقلها، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
09:05 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
10:07 AM

مصادر تكشف حقيقة القبض على الفنان في واجهة الرياض.. مشهد للبحث عن المطلوبين للجمهور وصقل مواهبهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
71
128,470

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل المقطع المتداول مؤخراً الذي قام خلاله مجموعة من الأشخاص بضبط أحد الفنانين الهواة بعد إبداعه في تقديم وصلة فنية للراب في مجمع واجهة الرياض في العاصمة الرياض.

ووفقاً للمعلومات: كان المركز الوطني للفعاليات هو الجهة المسؤولة عن المشهد، وذلك ضمن حملته للبحث واستقطاب الكفاءات الوطنية الموهوبة.

يشار إلى أن هذه المشاهد التشويقية تأتي ضمن حملات المركز في البحث عن المواهب التي تحظى بإعجاب وطلب الجمهور؛ حيث يقوم المركز بالبحث والوصول للمواهب لإعادة اكتشاف مواهبهم وصقلها، وجعلهم تحت أضواء الفن والفعاليات.

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