لجنة فرع العمل والتنمية بعسير تباشر دراسة احتياجات أهالي النماص

الخروج بعدد من التوصيات المهمة

باشرت لجنة تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير دراسة احتياجات الأهالي بمحافظة النماص؛ وذلك بناء على توجيه نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، وبمتابعة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير.

وتهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات محافظة النماص والمراكز التابعة لها في مجال التنمية الاجتماعية.

واطلعت اللجنة على جميع مطالب ممثلي المجلس المحلي، وذلك بحضور محافظ النماص "عبدالله العجيري"، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة. وقد تم الخروج بعدد من التوصيات التي بدورها تخدم المحافظة، وتحقق تطلعات الأهالي.