أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة من عمران تجاه السعودية. وأكد "التحالف" تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران. وأشار إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية. وقال "تحالف دعم الشرعية في اليمن": العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

"التحالف": إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-17 أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة من عمران تجاه السعودية.

وأكد "التحالف" تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.

وأشار إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

وقال "تحالف دعم الشرعية في اليمن": العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 05:27 PM

اخر تعديل 17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 05:39 PM

"التحالف": إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية أكد أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية





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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إحباط هجوم وشيك بإطلاق طائرة مسيّرة مفخخة من عمران تجاه السعودية.

وأكد "التحالف" تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران.

وأشار إلى أنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية.

وقال "تحالف دعم الشرعية في اليمن": العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.