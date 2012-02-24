"الغذاء والدواء" ترصد 27 مخالفة لاحترازات "كورونا"

"الهيئة" أحالت كل المتجاوزين إلى الجهات المعنية

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 27 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وإحالة المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأسفرت الجولات الرقابية لمفتشي "الهيئة" خلال الأسبوع الماضي، عن ضبط 27 مخالفة على منشآت وأفراد خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وجاءت مخالفة عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء كأبرز المخالفات المرصودة على المنشآت، يلي ذلك عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، ثم السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم للعاملين.

وكانت "الهيئة" قد وجّهت جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق "توكلنا"، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر، في حال عدم تحميله للتطبيق.

ودعت عملاءها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال خدمة "ننجزها" على موقعها الرسمي www.sfda.gov.sa، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19999، لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها.