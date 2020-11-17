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"رويترز": "أوبك+" تتجه إلى خفض الإنتاج بمستوى أكبر في 2021

سيناريوهان يتضمّنان تمديد الهبوط

تتّجه منظمة أوبك وحلفاؤها إلى خفض مخزونات النفط بشكل أكبر في 2021 إذا مدد المنتجون قيود الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، بحسب ما أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها "رويترز"، ونشرت أجزاء منها اليوم (الثلاثاء).

ويتضمّن أحد السيناريوهات الواردة في الوثيقة أنه إذا جرى تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية مارس 2021، فإن المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض إلى 73 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في عام 2021.

ويفيد سيناريو آخر بأنه إذا جرى تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية يونيو فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض وستقف فقط 21 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات العام المقبل.

ومن المقرر أن ترفع "أوبك+" في الوقت الحالي الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا في يناير، أو حوالي 2 في المئة من الاستهلاك العالمي، كجزء من اتفاق سابق للتخفيف المطرد لخفض الإمدادات القياسي الذي تم تنفيذه هذا العام، لكن ضعف الطلب دفع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودول أخرى، إلى التفكير في تأجيل الزيادة.

ومستوى مخزونات النفط في البلدان الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسط الخمس سنوات؛ هو معيار رئيس لـ"أوبك+"، وقد ارتفعت المخزونات في عام 2020 مع انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": "أوبك+" تتجه إلى خفض الإنتاج بمستوى أكبر في 2021
سبق

تتّجه منظمة أوبك وحلفاؤها إلى خفض مخزونات النفط بشكل أكبر في 2021 إذا مدد المنتجون قيود الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، بحسب ما أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها "رويترز"، ونشرت أجزاء منها اليوم (الثلاثاء).

ويتضمّن أحد السيناريوهات الواردة في الوثيقة أنه إذا جرى تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية مارس 2021، فإن المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض إلى 73 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في عام 2021.

ويفيد سيناريو آخر بأنه إذا جرى تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية يونيو فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض وستقف فقط 21 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات العام المقبل.

ومن المقرر أن ترفع "أوبك+" في الوقت الحالي الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا في يناير، أو حوالي 2 في المئة من الاستهلاك العالمي، كجزء من اتفاق سابق للتخفيف المطرد لخفض الإمدادات القياسي الذي تم تنفيذه هذا العام، لكن ضعف الطلب دفع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودول أخرى، إلى التفكير في تأجيل الزيادة.

ومستوى مخزونات النفط في البلدان الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسط الخمس سنوات؛ هو معيار رئيس لـ"أوبك+"، وقد ارتفعت المخزونات في عام 2020 مع انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
06:16 PM

"رويترز": "أوبك+" تتجه إلى خفض الإنتاج بمستوى أكبر في 2021

سيناريوهان يتضمّنان تمديد الهبوط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتّجه منظمة أوبك وحلفاؤها إلى خفض مخزونات النفط بشكل أكبر في 2021 إذا مدد المنتجون قيود الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، بحسب ما أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها "رويترز"، ونشرت أجزاء منها اليوم (الثلاثاء).

ويتضمّن أحد السيناريوهات الواردة في الوثيقة أنه إذا جرى تمديد تخفيضات النفط حتى نهاية مارس 2021، فإن المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض إلى 73 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في عام 2021.

ويفيد سيناريو آخر بأنه إذا جرى تمديد اتفاقية الخفض حتى نهاية يونيو فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنخفض وستقف فقط 21 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات العام المقبل.

ومن المقرر أن ترفع "أوبك+" في الوقت الحالي الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًّا في يناير، أو حوالي 2 في المئة من الاستهلاك العالمي، كجزء من اتفاق سابق للتخفيف المطرد لخفض الإمدادات القياسي الذي تم تنفيذه هذا العام، لكن ضعف الطلب دفع "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ودول أخرى، إلى التفكير في تأجيل الزيادة.

ومستوى مخزونات النفط في البلدان الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسط الخمس سنوات؛ هو معيار رئيس لـ"أوبك+"، وقد ارتفعت المخزونات في عام 2020 مع انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا.

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