"الإسلامية" بالرياض تكثف أنشطتها لتعزيز قيم الانتماء والتحذير من الجماعات المتطرفة

نظم الفرع 130 محاضرة وبرنامجًا علميًّا للرجال والنساء بجوامع ومساجد العاصمة

كثف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، مناشطه الدعوية والإرشادية بعموم مساجد وجوامع منطقة الرياض، بتنظيم أكثر من ١٣٠ محاضرة علمية وكلمات ودروس للرجال والنساء تستمر لأسبوعين بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وفي التفاصيل: تركز الأنشطة الدعوية التي يلقيها نخبة من الدعاة والداعيات على التحذير من الجماعات المتطرفة كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، كما تتناول موضوعات في المعاملات والسلوك والقيم وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، والمحافظة على الأسرة.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن خطة الفرع الدعوية والإرشادية التي تعمل على تحقيقها للقيام بالرسالة والأهداف العامة لها وفق توجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد دائماً على أهمية مضاعفة الأنشطة الدعوية لحماية المجتمع ونشر الوعي الشرعي بين فئاته.