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العراق: 1317 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات بالكويت لـ167,410

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 623072 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13079، فيما تم تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 595869 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14124؛ منهم 183 يرقدون في غرف العناية المركزة.

من ناحية أخرى سجلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

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العراق: 1317 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 623072 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13079، فيما تم تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 595869 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14124؛ منهم 183 يرقدون في غرف العناية المركزة.

من ناحية أخرى سجلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:50 PM

العراق: 1317 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات بالكويت لـ167,410

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 623072 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13079، فيما تم تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 595869 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14124؛ منهم 183 يرقدون في غرف العناية المركزة.

من ناحية أخرى سجلت الكويت 756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 167410، فيما سجلت حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 961 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 65 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6906 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 557 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 159543.

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