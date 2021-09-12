أعداد التراخيص الاستثمارية في المملكة تتضاعف خلال النصف الأول من 2021

مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.. المشتركة بين السعودي والأجنبي 27%

أعلنت وزارة الاستثمار عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيصًا وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبينت أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%.

وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21% مقارنة بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20%.