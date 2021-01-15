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وزير الرياضة يوجِّه بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب الجوهرة

أمر بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعته

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكُلّف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة برئاسة فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.

ووجه سمو وزير الرياضة أيضاً بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يوجِّه بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب الجوهرة
سبق

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكُلّف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة برئاسة فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.

ووجه سمو وزير الرياضة أيضاً بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
11:38 PM

وزير الرياضة يوجِّه بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب الجوهرة

أمر بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بالتحقيق بشكل عاجل في سوء أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والحالة التي ظهر عليها الملعب في مباراة الاتحاد وأبها ومباراة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكُلّف مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة برئاسة فريق التحقيق الذي سيباشر مهامه بصورة عاجلة، ويرفع تقريره بهذا الشأن خلال 48 ساعة، على أن يشمل التحقيق كل من له علاقة بذلك.

ووجه سمو وزير الرياضة أيضاً بإعفاء المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.

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