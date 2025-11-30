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الإحصاء الخليجي: 89.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,563 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,530,460 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 89 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 89,560,685 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,530,460 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,502,903 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,563 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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الإحصاء الخليجي: 89.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 89 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 89,560,685 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,530,460 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,502,903 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,563 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
09:18 AM

الإحصاء الخليجي: 89.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,563 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,530,460 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 89 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 89,560,685 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,530,460 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,502,903 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,563 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,014
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,448
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,271
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,314

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