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أكاديمية مهد تشارك في بطولة كأس بورتيماو العالمية بالبرتغال

غادرت بعثة أكاديمية مهد الرياضية إلى البرتغال للمشاركة في بطولة كأس بورتيماو العالمية لكرة القدم التي تستضيفها مدينة بورتيماو البرتغالية خلال الفترة بين 19 و21 نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 24 ناديًا أوروبيًا يتقدمها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني ولشبونة البرتغالي.

وتشارك أكاديمية مهد في البطولة بفريقين تحت 14 عامًا؛ للاستفادة من الفرق الأوروبية المشارِكة.

وكانت أكاديمية مهد الرياضية أطلقت في الفترة الماضية الجيل الأول لكرة القدم من مواليد 2008، حيث تم اختيارهم بعد تنظيم عدد من دورات تجارب الأداء في مدينة الرياض لمدة 7 أسابيع، وبعد المتابعة والملاحظة وجمع البيانات تم اختيارهم لبرنامج مهد 21، لبدء مرحلة أخرى تتكون من 7 أسابيع من التدريب بمجموع يعادل أكثر من 50 ساعة من الأنشطة المختلفة في الملعب وخارجه.

وفي نهاية البرنامج تم اختيار 45 لاعبًا وهم النخبة وباكورة أجيال أكاديمية مهد، وسيمثلون مهد في السنوات القادمة، وتم مراعاة العنصر الفني والبدني والذهني لهم وبناء خصائص مختلفة فيهم؛ مثل روح الفريق والمحفزات والشخصية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أكاديمية مهد تشارك في بطولة كأس بورتيماو العالمية بالبرتغال
سبق

غادرت بعثة أكاديمية مهد الرياضية إلى البرتغال للمشاركة في بطولة كأس بورتيماو العالمية لكرة القدم التي تستضيفها مدينة بورتيماو البرتغالية خلال الفترة بين 19 و21 نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 24 ناديًا أوروبيًا يتقدمها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني ولشبونة البرتغالي.

وتشارك أكاديمية مهد في البطولة بفريقين تحت 14 عامًا؛ للاستفادة من الفرق الأوروبية المشارِكة.

وكانت أكاديمية مهد الرياضية أطلقت في الفترة الماضية الجيل الأول لكرة القدم من مواليد 2008، حيث تم اختيارهم بعد تنظيم عدد من دورات تجارب الأداء في مدينة الرياض لمدة 7 أسابيع، وبعد المتابعة والملاحظة وجمع البيانات تم اختيارهم لبرنامج مهد 21، لبدء مرحلة أخرى تتكون من 7 أسابيع من التدريب بمجموع يعادل أكثر من 50 ساعة من الأنشطة المختلفة في الملعب وخارجه.

وفي نهاية البرنامج تم اختيار 45 لاعبًا وهم النخبة وباكورة أجيال أكاديمية مهد، وسيمثلون مهد في السنوات القادمة، وتم مراعاة العنصر الفني والبدني والذهني لهم وبناء خصائص مختلفة فيهم؛ مثل روح الفريق والمحفزات والشخصية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
03:43 PM

أكاديمية مهد تشارك في بطولة كأس بورتيماو العالمية بالبرتغال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت بعثة أكاديمية مهد الرياضية إلى البرتغال للمشاركة في بطولة كأس بورتيماو العالمية لكرة القدم التي تستضيفها مدينة بورتيماو البرتغالية خلال الفترة بين 19 و21 نوفمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 24 ناديًا أوروبيًا يتقدمها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني ولشبونة البرتغالي.

وتشارك أكاديمية مهد في البطولة بفريقين تحت 14 عامًا؛ للاستفادة من الفرق الأوروبية المشارِكة.

وكانت أكاديمية مهد الرياضية أطلقت في الفترة الماضية الجيل الأول لكرة القدم من مواليد 2008، حيث تم اختيارهم بعد تنظيم عدد من دورات تجارب الأداء في مدينة الرياض لمدة 7 أسابيع، وبعد المتابعة والملاحظة وجمع البيانات تم اختيارهم لبرنامج مهد 21، لبدء مرحلة أخرى تتكون من 7 أسابيع من التدريب بمجموع يعادل أكثر من 50 ساعة من الأنشطة المختلفة في الملعب وخارجه.

وفي نهاية البرنامج تم اختيار 45 لاعبًا وهم النخبة وباكورة أجيال أكاديمية مهد، وسيمثلون مهد في السنوات القادمة، وتم مراعاة العنصر الفني والبدني والذهني لهم وبناء خصائص مختلفة فيهم؛ مثل روح الفريق والمحفزات والشخصية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
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