"جدوى للاستثمار" تعلن بيع شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية لشركة مبادلة للرعاية الصحية

وصل إجمالي التوزيعات لعملاء من استثماراتهم في قطاع الملكية الخاصة إلى أكثر من 5.3 مليار ريال

أعلنت شركة جدوى للاستثمار (جدوى)، الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية، اليوم، إتمام عملية التخارج لصندوق جدوى للفرص الطبية 2. وذلك من خلال بيع حصة الصندوق في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية إلى شركة مبادلة للرعاية الصحية، إحدى شركات مبادلة للاستثمار التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت شركة جدوى للاستثمار بالاستحواذ على شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في عام 2016م بعد دراسة عميقة تبيّن من خلالها وجود فرص كبيرة للنمو في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتحديداً في مجال طب النساء والأطفال.

وعليه قامت جدوى للاستثمار بعد ذلك بالعمل بشكل وثيق مع إدارة شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية لتحقيق هذا النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة استثمارها التي امتدت لمدة خمس سنوات، والتي دعمت خلالها دخول الشركة إلى سوق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وتوسعة أعمال الشركة. تمثل هذه الصفقة التخارج السادس لجدوى في قطاع الملكية الخاصة، ليصل إجمالي التوزيعات لعملاء جدوى من استثماراتهم في قطاع الملكية الخاصة إلى أكثر من 5.3 مليار ريال سعودي.

وفي هذا الإطار، علق طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "استثمارنا في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية هو شهادة على نموذج عمل شركة جدوى للاستثمار في خلق قيمة مضافة لاستثماراتنا، حيث استطعنا من خلال إنشاء مشاريع جديدة والاستحواذ على شركات قائمة أن ندعم الشركة في إنشاء بصمة لها على المستوى الإقليمي، مما حقق أحد أهم أهداف أطروحتنا الاستثمارية التي وضعناها في عام 2016م. ويسرنا الآن ترجمة هذه الإنجازات إلى عوائد استثمارية مميزة لعملائنا. ونتمنى لإدارة شركة مبادلة للرعاية الصحية والشرقية المتحدة للخدمات الطبية المزيد من النجاح والنمو في المرحلة القادمة".

من جانبه، علّق سعد السيف، رئيس الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في جدوى للاستثمار: "تعتبر عملية التخارج من شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية خطوة مهمة لجدوى في مجال الملكية الخاصة حيث تمثل هذه الصفقة سادس تخارج لجدوى في قطاع الملكية الخاصة وثاني تخارج في قطاع الرعاية الصحية. ويعكس استثمارنا في الشرقية المتحدة للخدمات الطبية القيمة الكبيرة التي قد تتحقق من التركيز على التخصصات ذات القيمة العالية في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سعدنا بالعمل جنباً الى جنب مع إدارة شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية لتحقيق نمو متميز على المستوى الإقليمي، وإيجاد قيمة إضافية لعملائنا في الوقت ذاته".

وعلق حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية قائلاً: "نجحت شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أن تكون الشركة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة في عدة مجالات مثل طب النساء والأطفال وعلاج مشكلات الخصوبة، إضافة إلى تحقيق حضور قوي لها في المملكة العربية السعودية.

نحن سعداء لإضافة خدمات الشرقية المتحدة للخدمات الطبية إلى الخدمات المقدمة من قبل شركة مبادلة للرعاية الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها التي تتماشى بالتأكيد مع إستراتيجيتنا للنمو والتوسع وتعزز مكانتنا كمقدم خدمات رعاية صحية رائد في المنطقة ونتطلع لمواصلة الإنجازات التي حققتها شركة الشرقية وجدوى للاستثمار وتحقيق المرحلة التالية من نمو شركة مبادلة للرعاية الصحية وتوسعها في المنطقة".

تمتلك وتدير شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، شبكة متكاملة من المستشفيات الرائدة والمراكز الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تضم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وشبكة عيادات هيلث بلاس التخصصية وسلسلة مراكز هيلث بلاس للإخصاب، أكبر مقدم لخدمات علاج مشكلات الخصوبة في المنطقة، إضافة إلى مستشفى مورفيلدز للعيون في أبو ظبي وحصة في مجموعة عيادات المسواك لطب الأسنان.

وتتميز شركة الشرقية المتحدة بخدماتها الشاملة المتخصصة في مجال طب النساء والولادة وحديثي الولادة وعلاج مشكلات الخصوبة والسكري والغدد الصماء وطب العيون والجراحة وطب الأسنان والجلدية.

خلال السنوات الخمس الماضية، ضاعفت الشرقية المتحدة للخدمات الطبية حجم عملياتها بمعدل أعلى من الضعف عن طريق توسعة مستشفى طب النساء والأطفال في إمارة أبو ظبي وتوسيع شبكتها من العيادات الخارجية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة.

وفي المملكة العربية السعودية، أنشأت واستحوذت شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية على مراكز إخصاب متميزة في الرياض وجدة، كما استحوذت على حصة أقلية في شركة المسواك لطب الأسنان، أكبر سلسلة عيادات لطب الأسنان في المملكة العربية السعودية.