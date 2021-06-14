النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

في اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا.. مواجهة مثيرة مرتقبة بين إسبانيا والسويد

تُستكمل اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم بثلاث مباريات في اليوم الرابع من البطولة؛ حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي، وتلعب بولندا ضد سلوفاكيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما تواجه اسكتلندا نظيرتها التشيك، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا.. مواجهة مثيرة مرتقبة بين إسبانيا والسويد
سبق

تُستكمل اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم بثلاث مباريات في اليوم الرابع من البطولة؛ حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي، وتلعب بولندا ضد سلوفاكيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما تواجه اسكتلندا نظيرتها التشيك، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
01:50 PM

في اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا.. مواجهة مثيرة مرتقبة بين إسبانيا والسويد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
801

تُستكمل اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم بثلاث مباريات في اليوم الرابع من البطولة؛ حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي، وتلعب بولندا ضد سلوفاكيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما تواجه اسكتلندا نظيرتها التشيك، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,763

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة