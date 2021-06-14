تُستكمل اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم بثلاث مباريات في اليوم الرابع من البطولة؛ حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي، وتلعب بولندا ضد سلوفاكيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما تواجه اسكتلندا نظيرتها التشيك، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

في اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا.. مواجهة مثيرة مرتقبة بين إسبانيا والسويد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-14 تُستكمل اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم بثلاث مباريات في اليوم الرابع من البطولة؛ حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي، وتلعب بولندا ضد سلوفاكيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما تواجه اسكتلندا نظيرتها التشيك، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 01:50 PM

في اليوم الرابع من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا.. مواجهة مثيرة مرتقبة بين إسبانيا والسويد





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تُستكمل اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم بثلاث مباريات في اليوم الرابع من البطولة؛ حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره السويدي، وتلعب بولندا ضد سلوفاكيا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة؛ فيما تواجه اسكتلندا نظيرتها التشيك، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.