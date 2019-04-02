مصادر: أمير جازان يوجّه بلجنة للوقوف على "بحيرة مرمى الصرف"

تقع قرب منازل أهالي بصبيا أكّدوا أنها مصدر للأمراض والأوبئة

كشفت مصادر "سبق"، أنه صدرت توجيهات أمير منطقة جازان بتشكيل لجنة للوقوف على ما ورد عن بحيرة مرمى الصرف الصحي بمحافظة صبيا التي تقع خلف جسر وادي صبيا بطريق العيدابي، وأكد الأهالي في وقتٍ سابقٍ أنها مصدر للأمراض والأوبئة، خصوصاً أنها تقع في منطقة قريبة من بعض المنازل.

وقالت المصادر، إن التوجيهات التي صدرت قررت أن يتم شخوص اللجنة على الموقع الذي تضرر منه المواطنون وهو مرمى الصرف الصحي بمحافظة صبيا، وأن تكون اللجنة مشكّلة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، البلدية، المياه، المرور، المحافظة)، وحدد موعد خروج اللجنة.

يُشار إلى أنه ينتظر أن يتم تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة صبيا؛ حيث إن تشغيل المحطة سيُسهم في إغلاق مرامي الصرف الصحي التي تتواصل منها الشكاوى؛ نظراً لضررها على البيئة ومخاطرها في نقل الأمراض، ومنها بحيرة وادي صبيا التي بات حجمها أضعاف مضاعفة في الآونة الأخيرة.