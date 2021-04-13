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خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بحلول رمضان من الرئيس المصري

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.


وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس المصري على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بحلول رمضان من الرئيس المصري
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.


وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس المصري على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:04 AM

خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة بحلول رمضان من الرئيس المصري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.


وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس المصري على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

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