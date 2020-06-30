فرنسا .. مقتل مسلح هدد الأطفال بسكين في محطة

هدد باستخدامهم دروع بشرية

قتل شرطي فرنسي يعمل بمحطة قطار في ضواحي باريس شخصاً كان يهدد الأطفال بسكين، اليوم (الأربعاء).

وأوضح موقع "فرانس بلو" أن الحادث وقع في محطة القطار التابعة لبلدية إيرمون الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي، بعد أن لاحظ ضباط الأمن وجود رجل يحمل سكينا ويتصرف بطريقة خطيرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن المشتبه به تمكن من الفرار أثناء محاولة اعتقاله، قبل إطلاق النار عليه من قبل رجل أمن يعمل بمحطة القطار.

وبين الموقع أن الجاني المسلح هدد باستخدام الأطفال كدروع بشرية، وأن الحادثة ليست مرتبطة بالإرهاب.