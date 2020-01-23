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القوات الجوية تشارك في "ملتقى الطيران الخامس"

من خلال فريق "الصقور" وعروض جوية وأرضية.. وافتتحه أمير الرياض

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، اليوم؛ ملتقى الطيران الخامس الذي يقام بمطار الثمامة، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

‏‎وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة في فريق الصقور السعودية، وطائرات (ف 15 سي، وتورنيدو، وف 15 إس، والتايفون) بعروض جوية وأرضية.

‏‎وتسعى القوات الجوية من خلال تلك المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيّارو القوات الجوية الملكية السعودية.

وتتم الاستعراضات والمناورات الجوية بطائرات "هوك" البريطانية الصنع التي تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين، قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام؛ نظرًا لحجمها المناسب وخفّة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية؛ حيث تم طلاؤها باللونين الأخضر والأبيض؛ تيمُّنًا بعَلَم المملكة العربية السعودية.

ملتقى الطيران الخامس مطار الثمامة القوات الجوية الملكية السعودية فريق الصقور السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الجوية تشارك في "ملتقى الطيران الخامس"
سبق

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، اليوم؛ ملتقى الطيران الخامس الذي يقام بمطار الثمامة، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

‏‎وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة في فريق الصقور السعودية، وطائرات (ف 15 سي، وتورنيدو، وف 15 إس، والتايفون) بعروض جوية وأرضية.

‏‎وتسعى القوات الجوية من خلال تلك المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيّارو القوات الجوية الملكية السعودية.

وتتم الاستعراضات والمناورات الجوية بطائرات "هوك" البريطانية الصنع التي تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين، قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام؛ نظرًا لحجمها المناسب وخفّة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية؛ حيث تم طلاؤها باللونين الأخضر والأبيض؛ تيمُّنًا بعَلَم المملكة العربية السعودية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:17 PM

القوات الجوية تشارك في "ملتقى الطيران الخامس"

من خلال فريق "الصقور" وعروض جوية وأرضية.. وافتتحه أمير الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، اليوم؛ ملتقى الطيران الخامس الذي يقام بمطار الثمامة، وبحضور رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

‏‎وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة في فريق الصقور السعودية، وطائرات (ف 15 سي، وتورنيدو، وف 15 إس، والتايفون) بعروض جوية وأرضية.

‏‎وتسعى القوات الجوية من خلال تلك المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيّارو القوات الجوية الملكية السعودية.

وتتم الاستعراضات والمناورات الجوية بطائرات "هوك" البريطانية الصنع التي تُستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين، قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام؛ نظرًا لحجمها المناسب وخفّة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية؛ حيث تم طلاؤها باللونين الأخضر والأبيض؛ تيمُّنًا بعَلَم المملكة العربية السعودية.

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