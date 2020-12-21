إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً

كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن

تمكن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً صغيراً أدت لثقب بعض أمعائه بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وبعد عمل الأشعة والفحص الطبي اللازم تبين حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور أخضع لجراحة استخدمت فيها تقنيات مبتكرة بالمنظار الجراحي.

وتمكن الفريق الطبي خلالها من استخراج أجزاء المغناطيس بكاملها وخياطة الأمعاء المتضررة، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

مما يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته السريرية 450 سريراً.