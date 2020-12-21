النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً

كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن

تمكن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً صغيراً أدت لثقب بعض أمعائه بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وبعد عمل الأشعة والفحص الطبي اللازم تبين حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور أخضع لجراحة استخدمت فيها تقنيات مبتكرة بالمنظار الجراحي.

وتمكن الفريق الطبي خلالها من استخراج أجزاء المغناطيس بكاملها وخياطة الأمعاء المتضررة، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

مما يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته السريرية 450 سريراً.

مستشفى الولادة والأطفال الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً
سبق

تمكن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً صغيراً أدت لثقب بعض أمعائه بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وبعد عمل الأشعة والفحص الطبي اللازم تبين حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور أخضع لجراحة استخدمت فيها تقنيات مبتكرة بالمنظار الجراحي.

وتمكن الفريق الطبي خلالها من استخراج أجزاء المغناطيس بكاملها وخياطة الأمعاء المتضررة، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

مما يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته السريرية 450 سريراً.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:27 PM

إنقاذ حياة طفل في الأحساء ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً

كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
1
642

تمكن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيساً دائرياً صغيراً أدت لثقب بعض أمعائه بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.

وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وبعد عمل الأشعة والفحص الطبي اللازم تبين حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور أخضع لجراحة استخدمت فيها تقنيات مبتكرة بالمنظار الجراحي.

وتمكن الفريق الطبي خلالها من استخراج أجزاء المغناطيس بكاملها وخياطة الأمعاء المتضررة، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.

مما يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته السريرية 450 سريراً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,745
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,790
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,214

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة