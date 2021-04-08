رئيس "موانئ" يتفقّد خطة تشغيل رصيف الحاويات ومشاريع "نيوم" بضبا

الميناء سجّل نمواً خلال الربع الأول لـ2021م بواقع 649 ألف طن بضائع

قام رئيس الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أمس، بزيارة تفقدية لميناء ضبا، يرافقه فريق عمل من شركة "نيوم"؛ للوقوف على رصيف الحاويات بالميناء.

وتأتي هذه الزيارة استعداداً لوضع الخطة المستقبلية لتشغيل رصيف الحاويات، ومناقشة آخر التطورات لمشاريع شركة "نيوم" داخل ميناء ضبا.

وسجّل ميناء ضبا نمواً خلال الربع الأول لعام 2021م بواقع 649 ألف طن من البضائع العامة، بنسبة زيادة بلغت 24%، و(21.160) شاحنة وسيارة، بنسبة زيادة بلغت 9% وذلك عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

يشار إلى أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع، وتبلغ المساحة الإجمالية للميناء 11.250.000م2، والمساحة المائية للقناة الملاحية 154.800م3، بينما تبلغ المساحة المائية لحوض الدوران 237.463م3، كما تبلغ المساحة المائية للرصيف متعدد الأغراض 89867 م3، ويمتلك الميناء (6) أرصفة بطول 1350 متراً، وعمق من (10-15) متراً لسفن الركاب والبضائع العامة والسائبة وخدمات بضائع الدحرجة، ويتضمن أيضاً مناطق تخزين مغطاة بمساحة 12.000م2.

ويُعد ميناء ضبا بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية، ويمتاز بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية "قناة السويس" بـ257 ميلاً بحرياً، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يمتاز بوجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.