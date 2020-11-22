النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد": قمة العشرين تمثّل استقرارًا للاقتصاد العالمي وحلولاً إيجابية لمواجهة الجائحة

قال إن استضافة المملكة لها يؤكد مكانتها بشتى مناحي الحياة إقليميًا ودوليًا

‫أكد الدكتور عبد العزيز العواد نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض تشكل قمة العشرين التي استضافتها المملكة في ظل جائحة كورونا نقطة تحول على مستوى الاقتصاد العالمي.

وفي التفاصيل، أوضح "العواد" أن هذه القمة سيكون لها أثر كبير للفترة القادمة نتيجة تركيزها بشكل كبير على كيفية إيجاد حلول لهذه الجائحة وأثرها السلبي على الاقتصاد العالمي حيث يبرز دور المملكة القيادي ومكانتها الاقتصادية القوية وثقلها السياسي في الساحتين الدولية والإقليمية.

وأضاف: أن هذه القمة التي عقدت في الرياض جاءت أيضًا بالتزامن مع موعد تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 كما أنها عرفت عمالقة الاقتصاد العالمي على رؤية السعودية وما حققته من نجاحات وكيف انعكست هذه الإنجازات على أرض الواقع والقرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذت في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن السعودية سباقة دائمًا في تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وتأمين الاستقرار في الاقتصاد العالمي وازدهاره وتطوير سياسات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وختم بالقول: إن استضافة المملكة لقمة العشرين جاءت تشديدًا على المكانة المرموقة التي تبوأتها في شتى مناحي الحياة على المستوى القاري والدولي.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد": قمة العشرين تمثّل استقرارًا للاقتصاد العالمي وحلولاً إيجابية لمواجهة الجائحة
سبق

‫أكد الدكتور عبد العزيز العواد نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض تشكل قمة العشرين التي استضافتها المملكة في ظل جائحة كورونا نقطة تحول على مستوى الاقتصاد العالمي.

وفي التفاصيل، أوضح "العواد" أن هذه القمة سيكون لها أثر كبير للفترة القادمة نتيجة تركيزها بشكل كبير على كيفية إيجاد حلول لهذه الجائحة وأثرها السلبي على الاقتصاد العالمي حيث يبرز دور المملكة القيادي ومكانتها الاقتصادية القوية وثقلها السياسي في الساحتين الدولية والإقليمية.

وأضاف: أن هذه القمة التي عقدت في الرياض جاءت أيضًا بالتزامن مع موعد تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 كما أنها عرفت عمالقة الاقتصاد العالمي على رؤية السعودية وما حققته من نجاحات وكيف انعكست هذه الإنجازات على أرض الواقع والقرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذت في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن السعودية سباقة دائمًا في تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وتأمين الاستقرار في الاقتصاد العالمي وازدهاره وتطوير سياسات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وختم بالقول: إن استضافة المملكة لقمة العشرين جاءت تشديدًا على المكانة المرموقة التي تبوأتها في شتى مناحي الحياة على المستوى القاري والدولي.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:44 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
12:57 AM

"العواد": قمة العشرين تمثّل استقرارًا للاقتصاد العالمي وحلولاً إيجابية لمواجهة الجائحة

قال إن استضافة المملكة لها يؤكد مكانتها بشتى مناحي الحياة إقليميًا ودوليًا

A A A
خلود غنام - الرياض
0
351

‫أكد الدكتور عبد العزيز العواد نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض تشكل قمة العشرين التي استضافتها المملكة في ظل جائحة كورونا نقطة تحول على مستوى الاقتصاد العالمي.

وفي التفاصيل، أوضح "العواد" أن هذه القمة سيكون لها أثر كبير للفترة القادمة نتيجة تركيزها بشكل كبير على كيفية إيجاد حلول لهذه الجائحة وأثرها السلبي على الاقتصاد العالمي حيث يبرز دور المملكة القيادي ومكانتها الاقتصادية القوية وثقلها السياسي في الساحتين الدولية والإقليمية.

وأضاف: أن هذه القمة التي عقدت في الرياض جاءت أيضًا بالتزامن مع موعد تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 كما أنها عرفت عمالقة الاقتصاد العالمي على رؤية السعودية وما حققته من نجاحات وكيف انعكست هذه الإنجازات على أرض الواقع والقرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذت في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن السعودية سباقة دائمًا في تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وتأمين الاستقرار في الاقتصاد العالمي وازدهاره وتطوير سياسات فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وختم بالقول: إن استضافة المملكة لقمة العشرين جاءت تشديدًا على المكانة المرموقة التي تبوأتها في شتى مناحي الحياة على المستوى القاري والدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,670
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة