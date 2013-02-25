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الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

"العساكر" و"باهبري" لولي العهد: "الحمد لله.. يا من تسكن وريدنا تدوم لك العافية"

عملية جراحية بالمنظار كشفت حجم تلاحم الشعب والقيادة.. دعاء متواصل واحتفاء

حَمَدَ رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري، الله -عزّ وجلّ- على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلاً الله أن يلبسه سموه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً للمملكة وشعبها.

وكتب "باهبري"، تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر" @BahabriTrad: "الحمد لله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي ولي العهد، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً لبلادنا ولشعبها العظيم".

من جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‏@Badermasaker قائلاً: "‏يا من تسكن في وريدنا، تدوم لك العافية سيدي".

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح امس الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبحسب بيان من الديوان الملكي "فقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه -حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله -جل جلاله- عليه بالصحة والعافية. حفظ الله ولي العهد، ووقاه من كل مكروه، ومتّعه بالصحة والعافية.

رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العساكر" و"باهبري" لولي العهد: "الحمد لله.. يا من تسكن وريدنا تدوم لك العافية"
سبق

حَمَدَ رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري، الله -عزّ وجلّ- على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلاً الله أن يلبسه سموه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً للمملكة وشعبها.

وكتب "باهبري"، تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر" @BahabriTrad: "الحمد لله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي ولي العهد، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً لبلادنا ولشعبها العظيم".

من جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‏@Badermasaker قائلاً: "‏يا من تسكن في وريدنا، تدوم لك العافية سيدي".

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح امس الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبحسب بيان من الديوان الملكي "فقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه -حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله -جل جلاله- عليه بالصحة والعافية. حفظ الله ولي العهد، ووقاه من كل مكروه، ومتّعه بالصحة والعافية.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
10:37 AM

"العساكر" و"باهبري" لولي العهد: "الحمد لله.. يا من تسكن وريدنا تدوم لك العافية"

عملية جراحية بالمنظار كشفت حجم تلاحم الشعب والقيادة.. دعاء متواصل واحتفاء

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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حَمَدَ رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد طراد باهبري، الله -عزّ وجلّ- على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سائلاً الله أن يلبسه سموه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً للمملكة وشعبها.

وكتب "باهبري"، تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر" @BahabriTrad: "الحمد لله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي ولي العهد، نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً لبلادنا ولشعبها العظيم".

من جانبه، كتب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد تغريدة من حسابه الرسمي بـ"تويتر" ‏@Badermasaker قائلاً: "‏يا من تسكن في وريدنا، تدوم لك العافية سيدي".

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح امس الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وبحسب بيان من الديوان الملكي "فقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه -حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله -جل جلاله- عليه بالصحة والعافية. حفظ الله ولي العهد، ووقاه من كل مكروه، ومتّعه بالصحة والعافية.

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