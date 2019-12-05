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مؤتمر يوصي باستحداث اتحاد سعودي لعلم النفس الرياضي

للارتقاء بمستوى الأداء الفني للممارسين

أوصى مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي "الواقع والطموح"، بضرورة استحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي كاتحاد يتبع للهيئة العامة للرياضة ويتكامل مع أعمال ومهام الاتحادات الرياضية في المملكة.

كما أوصى المؤتمر الذي نظمته جامعة حفر الباطن، خلال الفترة من ٤-٥ ديسمبر الجاري، بأهمية تفعيل دور علم النفس الرياضي التطبيقي في الأندية الرياضية السعودية والخليجية والعربية كمهنة فنية للارتقاء بمستوى الأداء الفني للرياضيين وتنمية المهارات النفسية والتدريب العقلي والرعاية النفسية والتأهيل النفسي للإصابة الرياضية.

ودعا كل البرامج الرياضية في كل المؤسسات الرياضية الأهلية والحكومية بالاستفادة من خدمات علم النفس الرياضي التطبيقي بحيث يعمل جنبًا إلى جنب مع التدريب الرياضي للنهوض بمستوى الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وأكد ضرورة تمكين القيادات الرياضية والمسؤولين عن المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية من فهم دور علم النفس الرياضي التطبيقي كركن مهم في إعداد وتأهيل الرياضيين والنهوض بمستوى الأداء الرياضي في المنافسات الرياضية المختلفة.

كما أكد أهمية استحداث إدارة المؤتمرات والندوات العلمية في جامعة حفر الباطن والجامعات الأخرى التي لا يوجد فيها مثل هذه الإدارة التي ترصد وتنظم وتدرس كل المؤتمرات والندوات العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوصى بتكثيف أوعية النشر العلمي للبحوث والدراسات العلمية لمجال علم النفس الرياضي التطبيقي، كالمجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية التي تصدر من المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي عضو الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي ASPASP وبالتعاون معها.

كما أوصى بتوجيه المبتعثين في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي لنقل التجارب الدولية المتقدمة في هذا التخصص العلمي إلى الأندية الرياضية والمؤسسات الأكاديمية في المملكة.

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مؤتمر يوصي باستحداث اتحاد سعودي لعلم النفس الرياضي
سبق

أوصى مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي "الواقع والطموح"، بضرورة استحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي كاتحاد يتبع للهيئة العامة للرياضة ويتكامل مع أعمال ومهام الاتحادات الرياضية في المملكة.

كما أوصى المؤتمر الذي نظمته جامعة حفر الباطن، خلال الفترة من ٤-٥ ديسمبر الجاري، بأهمية تفعيل دور علم النفس الرياضي التطبيقي في الأندية الرياضية السعودية والخليجية والعربية كمهنة فنية للارتقاء بمستوى الأداء الفني للرياضيين وتنمية المهارات النفسية والتدريب العقلي والرعاية النفسية والتأهيل النفسي للإصابة الرياضية.

ودعا كل البرامج الرياضية في كل المؤسسات الرياضية الأهلية والحكومية بالاستفادة من خدمات علم النفس الرياضي التطبيقي بحيث يعمل جنبًا إلى جنب مع التدريب الرياضي للنهوض بمستوى الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وأكد ضرورة تمكين القيادات الرياضية والمسؤولين عن المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية من فهم دور علم النفس الرياضي التطبيقي كركن مهم في إعداد وتأهيل الرياضيين والنهوض بمستوى الأداء الرياضي في المنافسات الرياضية المختلفة.

كما أكد أهمية استحداث إدارة المؤتمرات والندوات العلمية في جامعة حفر الباطن والجامعات الأخرى التي لا يوجد فيها مثل هذه الإدارة التي ترصد وتنظم وتدرس كل المؤتمرات والندوات العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوصى بتكثيف أوعية النشر العلمي للبحوث والدراسات العلمية لمجال علم النفس الرياضي التطبيقي، كالمجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية التي تصدر من المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي عضو الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي ASPASP وبالتعاون معها.

كما أوصى بتوجيه المبتعثين في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي لنقل التجارب الدولية المتقدمة في هذا التخصص العلمي إلى الأندية الرياضية والمؤسسات الأكاديمية في المملكة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:01 PM

مؤتمر يوصي باستحداث اتحاد سعودي لعلم النفس الرياضي

للارتقاء بمستوى الأداء الفني للممارسين

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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أوصى مؤتمر علم النفس الرياضي التطبيقي "الواقع والطموح"، بضرورة استحداث الاتحاد السعودي لعلم النفس الرياضي كاتحاد يتبع للهيئة العامة للرياضة ويتكامل مع أعمال ومهام الاتحادات الرياضية في المملكة.

كما أوصى المؤتمر الذي نظمته جامعة حفر الباطن، خلال الفترة من ٤-٥ ديسمبر الجاري، بأهمية تفعيل دور علم النفس الرياضي التطبيقي في الأندية الرياضية السعودية والخليجية والعربية كمهنة فنية للارتقاء بمستوى الأداء الفني للرياضيين وتنمية المهارات النفسية والتدريب العقلي والرعاية النفسية والتأهيل النفسي للإصابة الرياضية.

ودعا كل البرامج الرياضية في كل المؤسسات الرياضية الأهلية والحكومية بالاستفادة من خدمات علم النفس الرياضي التطبيقي بحيث يعمل جنبًا إلى جنب مع التدريب الرياضي للنهوض بمستوى الأداء الرياضي وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وأكد ضرورة تمكين القيادات الرياضية والمسؤولين عن المنتخبات الوطنية والاتحادات الرياضية من فهم دور علم النفس الرياضي التطبيقي كركن مهم في إعداد وتأهيل الرياضيين والنهوض بمستوى الأداء الرياضي في المنافسات الرياضية المختلفة.

كما أكد أهمية استحداث إدارة المؤتمرات والندوات العلمية في جامعة حفر الباطن والجامعات الأخرى التي لا يوجد فيها مثل هذه الإدارة التي ترصد وتنظم وتدرس كل المؤتمرات والندوات العلمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوصى بتكثيف أوعية النشر العلمي للبحوث والدراسات العلمية لمجال علم النفس الرياضي التطبيقي، كالمجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية التي تصدر من المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي عضو الجمعية الدولية لجنوب آسيا والمحيط الهادي لعلم النفس الرياضي ASPASP وبالتعاون معها.

كما أوصى بتوجيه المبتعثين في مجال علم النفس الرياضي التطبيقي لنقل التجارب الدولية المتقدمة في هذا التخصص العلمي إلى الأندية الرياضية والمؤسسات الأكاديمية في المملكة.

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