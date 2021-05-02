النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

أمانة القصيم تنفذ 16 ألف جولة رقابية وترصد 54 مخالفة

خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة 16 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.
وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير 54 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.
وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من 400 مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة القصيم تنفذ 16 ألف جولة رقابية وترصد 54 مخالفة
سبق

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة 16 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.
وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير 54 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.
وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من 400 مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:30 PM

أمانة القصيم تنفذ 16 ألف جولة رقابية وترصد 54 مخالفة

خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
1
198

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة 16 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.
وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.
وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير 54 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.
وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من 400 مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة