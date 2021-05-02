أمانة القصيم تنفذ 16 ألف جولة رقابية وترصد 54 مخالفة

خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة 16 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.

وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير 54 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من 400 مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.