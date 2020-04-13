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ألمانيا.. إيداع مخالفي الحجر الصحي في عيادات الطب النفسي

وفق التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبلاد

جهّزت ألمانيا ما يقارب 20 غرفة في عيادات الطب النفسي وقامت بتطهيرها، لإيداع مَن يخالف قرار الحجر الصحى فيها، بعدما قررت سلطات ولاية سكسونيا، وضع مخالفي قرارات الحجر الصحي في تلك العيادات.

وقامت حكومة الولاية بتطهير ما مجموعه 22 غرفة في عيادات الطب النفسي في Altscherbitz وArnsdorf وGroßschweidnitz وRodewisch، حيث يجب إيداع أيّ رافضين الحجر بحراسة شرطية.

وبحسب "الألمانية" قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في البلاد، بيترا كوبنج؛ "من المهم من أجل صحتنا وحياتنا أن يلتزم الناس بأوامر الحجر الصحي للسلطات الصحية"، وإذا كان ينبغي أن يعارض الناس الأوامر في الحالات الفردية، فمن الضروري تنفيذ التدابير التي أمرت بها السلطات الصحية، مضيفة أنه من الممكن أيضاً وضع هؤلاء الأشخاص في جزء مغلق من المستشفى بقرار قضائي.

وتغطي هذه المبادرة المادة 30 من قانون حماية العدوى الفيدرالي، وتنص على أن من لم يمتثل للأوامر ذات الصلة أو، بناءً على سلوك سابق، يفترض أنه لن يمتثل لها، يجب فصله عن طريق وضعه في مستشفى مغلق أو في جزء مغلق من المستشفى".

ألمانيا الحجر الصحى

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ألمانيا.. إيداع مخالفي الحجر الصحي في عيادات الطب النفسي
سبق

جهّزت ألمانيا ما يقارب 20 غرفة في عيادات الطب النفسي وقامت بتطهيرها، لإيداع مَن يخالف قرار الحجر الصحى فيها، بعدما قررت سلطات ولاية سكسونيا، وضع مخالفي قرارات الحجر الصحي في تلك العيادات.

وقامت حكومة الولاية بتطهير ما مجموعه 22 غرفة في عيادات الطب النفسي في Altscherbitz وArnsdorf وGroßschweidnitz وRodewisch، حيث يجب إيداع أيّ رافضين الحجر بحراسة شرطية.

وبحسب "الألمانية" قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في البلاد، بيترا كوبنج؛ "من المهم من أجل صحتنا وحياتنا أن يلتزم الناس بأوامر الحجر الصحي للسلطات الصحية"، وإذا كان ينبغي أن يعارض الناس الأوامر في الحالات الفردية، فمن الضروري تنفيذ التدابير التي أمرت بها السلطات الصحية، مضيفة أنه من الممكن أيضاً وضع هؤلاء الأشخاص في جزء مغلق من المستشفى بقرار قضائي.

وتغطي هذه المبادرة المادة 30 من قانون حماية العدوى الفيدرالي، وتنص على أن من لم يمتثل للأوامر ذات الصلة أو، بناءً على سلوك سابق، يفترض أنه لن يمتثل لها، يجب فصله عن طريق وضعه في مستشفى مغلق أو في جزء مغلق من المستشفى".

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:42 PM

ألمانيا.. إيداع مخالفي الحجر الصحي في عيادات الطب النفسي

وفق التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جهّزت ألمانيا ما يقارب 20 غرفة في عيادات الطب النفسي وقامت بتطهيرها، لإيداع مَن يخالف قرار الحجر الصحى فيها، بعدما قررت سلطات ولاية سكسونيا، وضع مخالفي قرارات الحجر الصحي في تلك العيادات.

وقامت حكومة الولاية بتطهير ما مجموعه 22 غرفة في عيادات الطب النفسي في Altscherbitz وArnsdorf وGroßschweidnitz وRodewisch، حيث يجب إيداع أيّ رافضين الحجر بحراسة شرطية.

وبحسب "الألمانية" قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في البلاد، بيترا كوبنج؛ "من المهم من أجل صحتنا وحياتنا أن يلتزم الناس بأوامر الحجر الصحي للسلطات الصحية"، وإذا كان ينبغي أن يعارض الناس الأوامر في الحالات الفردية، فمن الضروري تنفيذ التدابير التي أمرت بها السلطات الصحية، مضيفة أنه من الممكن أيضاً وضع هؤلاء الأشخاص في جزء مغلق من المستشفى بقرار قضائي.

وتغطي هذه المبادرة المادة 30 من قانون حماية العدوى الفيدرالي، وتنص على أن من لم يمتثل للأوامر ذات الصلة أو، بناءً على سلوك سابق، يفترض أنه لن يمتثل لها، يجب فصله عن طريق وضعه في مستشفى مغلق أو في جزء مغلق من المستشفى".

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