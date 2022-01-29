النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرقة إسعافية تطوعية تنقذ حياة مقيم بالحرم المكي

تُمثل أولى حالات تفعيل "أجهزة الإنعاش القلبي"

ساهمت فرقة تطوعية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أمس، خلال وقت صلاة الجمعة في المسجد الحرام، في إنقاذ حياة مريض في العقد الرابع من العمر، بعدما أظهرت استجابةً سريعة وتعاملًا احترافيًّا مع الحالة التي كانت تعاني من توقف في القلب نتيجة جلطة قلبية.

وقال المدير العام للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع: غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة تَلَقّت بلاغًا يفيد بمعاناة مقيم موجود في توسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام، من ألم شديد في الصدر؛ حيث مررت غرفة العمليات البلاغ إلى فرقة إسعافية تطوعية تعمل بالحرم.

وأضاف: وصلت الفرقة سريعًا إلى المريض، الذي كان يعاني من توقف القلب والتنفس؛ وهو ما استدعى وضعه على أحد أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي (AED) المتوفرة في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام، وبعد تنفيذ اللازم لاستكمال عملية الإنعاش للمريض، عاد النبض والتنفس إليه بالتزامن مع وصول الفرقة الإسعافية إلى موقع الحالة، ونُقلت الحالة إلى مستشفى أجياد العام، بعد تَبَيُّن وجود جلطة قلبية تستدعي إجراء قسطرة عاجلة، وعلى الفور نُقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث يمكث المريض بالمستشفى في حالة مستقرة.

وأردف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، أن هذا النجاح في إنقاذ الحالة الإسعافية؛ يأتي كأحد ثمار مشروع أجهزة الإنعاش القلبي الذي دشّنته هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل أسابيع، ومن أهم أهدافه أن يحافظ على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

يُذكر أن الأسبوع الماضي، شَهِد وجود 49 متطوعًا ومتطوعة من المتعاونين مع هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي، نجحوا في التعامل مع 30 حالة، نُقِل 5 منها إلى المستشفيات للحصول على رعاية صحية متقدمة.

مكة المكرمة المسجد الحرام هيئة الهلال الأحمر السعودي جلطة قلبية القلب صلاة الجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فرقة إسعافية تطوعية تنقذ حياة مقيم بالحرم المكي
سبق

ساهمت فرقة تطوعية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أمس، خلال وقت صلاة الجمعة في المسجد الحرام، في إنقاذ حياة مريض في العقد الرابع من العمر، بعدما أظهرت استجابةً سريعة وتعاملًا احترافيًّا مع الحالة التي كانت تعاني من توقف في القلب نتيجة جلطة قلبية.

وقال المدير العام للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع: غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة تَلَقّت بلاغًا يفيد بمعاناة مقيم موجود في توسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام، من ألم شديد في الصدر؛ حيث مررت غرفة العمليات البلاغ إلى فرقة إسعافية تطوعية تعمل بالحرم.

وأضاف: وصلت الفرقة سريعًا إلى المريض، الذي كان يعاني من توقف القلب والتنفس؛ وهو ما استدعى وضعه على أحد أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي (AED) المتوفرة في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام، وبعد تنفيذ اللازم لاستكمال عملية الإنعاش للمريض، عاد النبض والتنفس إليه بالتزامن مع وصول الفرقة الإسعافية إلى موقع الحالة، ونُقلت الحالة إلى مستشفى أجياد العام، بعد تَبَيُّن وجود جلطة قلبية تستدعي إجراء قسطرة عاجلة، وعلى الفور نُقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث يمكث المريض بالمستشفى في حالة مستقرة.

وأردف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، أن هذا النجاح في إنقاذ الحالة الإسعافية؛ يأتي كأحد ثمار مشروع أجهزة الإنعاش القلبي الذي دشّنته هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل أسابيع، ومن أهم أهدافه أن يحافظ على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

يُذكر أن الأسبوع الماضي، شَهِد وجود 49 متطوعًا ومتطوعة من المتعاونين مع هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي، نجحوا في التعامل مع 30 حالة، نُقِل 5 منها إلى المستشفيات للحصول على رعاية صحية متقدمة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
06:02 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:45 PM

فرقة إسعافية تطوعية تنقذ حياة مقيم بالحرم المكي

تُمثل أولى حالات تفعيل "أجهزة الإنعاش القلبي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,732

ساهمت فرقة تطوعية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أمس، خلال وقت صلاة الجمعة في المسجد الحرام، في إنقاذ حياة مريض في العقد الرابع من العمر، بعدما أظهرت استجابةً سريعة وتعاملًا احترافيًّا مع الحالة التي كانت تعاني من توقف في القلب نتيجة جلطة قلبية.

وقال المدير العام للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع: غرفة العمليات بالعاصمة المقدسة تَلَقّت بلاغًا يفيد بمعاناة مقيم موجود في توسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام، من ألم شديد في الصدر؛ حيث مررت غرفة العمليات البلاغ إلى فرقة إسعافية تطوعية تعمل بالحرم.

وأضاف: وصلت الفرقة سريعًا إلى المريض، الذي كان يعاني من توقف القلب والتنفس؛ وهو ما استدعى وضعه على أحد أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي (AED) المتوفرة في أماكن متفرقة بالمسجد الحرام، وبعد تنفيذ اللازم لاستكمال عملية الإنعاش للمريض، عاد النبض والتنفس إليه بالتزامن مع وصول الفرقة الإسعافية إلى موقع الحالة، ونُقلت الحالة إلى مستشفى أجياد العام، بعد تَبَيُّن وجود جلطة قلبية تستدعي إجراء قسطرة عاجلة، وعلى الفور نُقل المريض إلى مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث يمكث المريض بالمستشفى في حالة مستقرة.

وأردف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، أن هذا النجاح في إنقاذ الحالة الإسعافية؛ يأتي كأحد ثمار مشروع أجهزة الإنعاش القلبي الذي دشّنته هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل أسابيع، ومن أهم أهدافه أن يحافظ على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

يُذكر أن الأسبوع الماضي، شَهِد وجود 49 متطوعًا ومتطوعة من المتعاونين مع هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي، نجحوا في التعامل مع 30 حالة، نُقِل 5 منها إلى المستشفيات للحصول على رعاية صحية متقدمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,013
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,781
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,936
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,778

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة