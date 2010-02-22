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الأرصاد تنبّه نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

قالت: الحالة تشمل بدر الجنوب وحبونا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران؛ تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران؛ تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:54 AM

الأرصاد تنبّه نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

قالت: الحالة تشمل بدر الجنوب وحبونا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران؛ تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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