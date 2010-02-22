وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران؛ تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

الأرصاد تنبّه نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران؛ تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 09:54 AM

الأرصاد تنبّه نجران.. سحب رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية قالت: الحالة تشمل بدر الجنوب وحبونا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران؛ تضمن سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.